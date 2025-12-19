賴卓頭大！政院不副署財劃法最新民調：42.8％不支持、39％支持

政院不副署財劃法 民調透露這個訊息。曾薏蘋截圖

台灣民意基金會今公布最新民調，針對政院不副署在野版本的財劃法，三成九支持，四成三不支持。不支持者比支持者多 3.6 個百分點。其中，中性選民也有四成六不支持。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，各界態度嚴重分歧，顯示大罷免政治風暴風雲再起，傳統朝野支持者全面對抗再度引爆。

民調問題為：「立法院最近（12/5）否決行政院所提「（在野黨版本）財政收支劃分法」覆議案。對此，行政院長卓榮泰表示：「對於（立法院）不經正常議事程序的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。」也就是說，他將不副署、不執行這項立法院通過的法案。請問您支不支持他這項作法？」

結果顯示，25.5％非常支持，13.7％還算支持，18％不太支持，24.8％一點也不支持，9.1％沒意見，8.9％不知道、拒答。

游盈隆說，這項發現傳達一個重要訊息就是，國人意見嚴重分歧，毫無共識可言，但不支持者居多數。

進一步分析，20-24 歲三成三支持，四成六不支持；25-34 歲，三成五支持，四成五不支持；35-44 歲，三成五支持，四成八不支持；45-54 歲，三成八支持，四成六不支持；55-64 歲，四成五支持，四成四不支持；65 歲及以上，四成三支持，三成四不支持。

大學及以上教育程度者，三成六支持，四成九不支持；專科教育程度者，三成八支持，五成一不支持；高中／高職教育程度者，四成一支持，四成二不支持；初中／國中教育程度者，四成九支持，三成三不支持；小學及以下教育程度者，三成九支持，二成三不支持。

自營商／企業主四成四支持，四成四不支持；高階白領人員，三成二支持，五成九不支持；基層白領人員四成支持，四成一不支持；軍公教人員，三成六支持，四成二不支持；勞工四成支持，三成八不支持；農民四成七支持，四成一不支持；學生四成三支持，四成七不支持；家庭主婦三成八支持，三成八不支持；退休人員四成三支持，三成七不支持。

民進黨支持者八成支持，只有 7.8％不支持；國民黨4.6％支持，八成不支持；民眾黨一成九支持，七成五不支持；中性選民一成七支持，四成六不支持，三成七沒意見、不知道。

游盈隆表示，社會各界態度嚴重分歧，明顯循著綠藍白政黨支持傾向展開。也顯示大罷免政治風暴平息四個月之後，風雲再起，傳統朝野支持者的全面對抗再次浮現，再度引爆。

訪問期間12 月 15-17 日；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話 70％，手機 30％。有效樣本 1077 人，市話 752 人，手機 325人；抽樣誤差在 95％信心水準下約正負 2.99 個百分點。

