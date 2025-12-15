賴卓體制「不副署」抗藍白 前藍委：在野黨不敢倒閣

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨、民眾黨在立法院推動多項爭議法案，不僅否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案，近日又聯手停砍年金，傳府院高層定調將以「不副署、不公布」處理，恐創憲政首例。前國民黨立委陳學聖說，賴、卓體制的不副署，就是認定在野黨不敢倒閣，因為成本太高。

陳學聖14日在臉書上發文表示，賴卓體制（總統賴清德、行政院長卓榮泰）對立法院覆議案不副署、不執行，簡單說，就是認定在野黨不敢倒閣，「因為成本太高了」！大罷免已等於重選一次，若倒閣、國會解散重選，意味這屆立院太苦命，三年選三次。

陳學聖分析，賴卓只要認定在野黨不敢重選的心理障礙，看來就可無往不利，政院想過的法案，就依法公布、副署，不想通過的，如財劃法、年改案，就擱著、晾著，最多送憲法法庭。

陳學聖直言，就算送到憲法法庭，「反正大法官人數不足，早已癱瘓，送解釋，也只是虛晃一招，繼續累積朝野相罵本」；不過陳學聖也提醒在野黨，「這時的在野黨，有想好該怎麼辦呢？！」

