賴卓「不副署」吃定在野不敢倒閣 陳學聖：立院三年選三次太苦命

財政收支劃分法再修正覆議案遭立法院否決，依法總統賴清德應於15日公布，府院擬不副署反制。前立委陳學聖認為，賴卓體制敢對立院覆議案不副署、不執行，簡單說，就是吃定在野黨不敢倒閣；因為成本太高了，大罷免已等於重選一次，若倒閣、國會解散重選，意味這屆立院太苦命，三年選三次。

賴總統日前邀綠委便當會，傳出定調政院擬採不副署或副署後不執行的基調，以合憲途徑必要制衡；總統府也宣布，賴清德預定15日邀請行政院長、立法院長、考試院長「國政茶敘」，但遭立法院長韓國瑜以無法代表合議制的立法院游由婉拒出席。

陳學聖今在臉書發文說，賴卓體制敢對立院覆議案不副署、不執行，簡單說，就是吃定在野黨不敢倒閣。因為成本太高了，大罷免已等於重選一次，若倒閣、國會解散重選，意味這屆立院太苦命，三年選三次。

陳學聖說，賴卓只要吃定在野黨不敢重選的心裡障礙，看來就可無往不利，政院想過的法案，就依法公佈、副署，不想通過的，如財劃法、年改案，就擱著、晾著，最多送憲法法庭，反正大法官人數不足，早已癱瘓，送解釋，也只是虛愰一招，繼續累積朝野相罵本。「這時的在野黨，有想好該怎麽辦呢？！」

