賴又要下鄉宣講？沈政男嘆土直「擇惡固執」：若陳定南還在有何感想？

今年度總預算至今仍在立院卡關，傳出賴清德總統與行政院長卓榮泰將親赴第一線下鄉談總預算卡關。精神科醫師沈政男認為，賴顯然打算跟藍白繼續鬥下去，並直言賴必須看懂民調，知道其4成滿意度是警訊，別說2028可能連任失敗，黨內若有異見，屆時「換賴」也不是不可能。

沈政男今（6）日在臉書指出，賴總統打算下鄉宣講總預算沒過的事情，跟大罷免那時的做法一樣，顯然其仍打算跟藍白繼續鬥下去；不過沈強調，大罷免已經證明此舉沒有幫助，怎麼還會相信下鄉宣講、在廟前廣場演講能有多少擴散效應？

廣告 廣告

沈政男進一步指出，賴清德有一股揮之不去的土直氣質，擇善固執，但也有欠缺彈性、社交不夠細膩的意涵，且好勝、求完美、不願認輸，這使其有絕對贏面時，善於壓制對手，但在不能占上風的時候，就不懂得轉圜與折衝。

沈政男提及賴清德2004年在路上被打的事情，並質疑若賴當場用另一種方式來溝通，先同理對方可能有急事、開車技術很好、車子很好看什麼的，再提出糾正，是不是對方火氣沒那麼大？同理，面對在野，還有面對中共，是不是也可以用不同方式來溝通？

「賴清德必須看懂民調，知道他的四成滿意度是一個警訊」，沈政男直言，不要說2028可能連任失敗，黨內如果有異見，屆時「換賴」也不是不可能，並提及1994年陳定南選省長那一次，「四百年來第一戰」，大家記憶猶新，如果他還在，看到賴清德現在的擇惡固執，不知做何感想？沈說大罷免結果已證明，賴清德必須釋出一部分權力，不然朝野繼續對峙下去，不只不討人喜歡，也不會被尊敬。

【看原文連結】