「賴友友」得標5.9億炸藥採購案？福麥3點聲明回擊：沒政黨背景、再說我就告

台南福麥國際室內裝修公司標得國防部5.9億RDX炸藥、HMX炸藥採購案，藍營對此公開質疑，還有部分媒體稱該公司是「賴友友」，對此，福麥昨(12/14)夜發布聲明回應，早在得標前就已取得美國軍工大廠獨家授權，且公司負責人及其家人並無政黨背景，絕非媒體所稱的「賴友友」，日後若再有不實指控，將追究法律責任。

福麥公司發布聲明，具體3點如下：

1.本公司得標過程禁得起檢驗，具備履約能力。

本公司得標前已正式取得美國知名軍工大廠SAE公司為期10年之台灣獨家代理權，相關投標過程合法、程序完備。本公司並非毫無經驗之業者，截至目前為止，已承接中科院兩件採購案，其中一件已完成交貨並順利履約；另一件則於得標後2週內，即取得美國官方核發之輸出許可證，足證本公司具備實務操作經驗與如期履約之能力。

2.公司負責人及其家人並無任何政黨背景，絕非媒體報導所稱之「賴友友」。

福麥公司現任負責人李文慶、前任負責人李淑玲及其家人均無任何政黨黨員身分，在賴清德總統任內及賴清德總統擔任台南市長任內，均未曾有過任何接觸，彼此間互不認識，媒體報導稱李文慶等人是「賴友友」，影射與高層關係良好，與事實不符，懇請外界勿再以訛傳訛，混淆視聽。

3.台灣國家安全正面臨嚴峻挑戰，國防採購出現困境，值得全民正視，本公司正派經營，相關採購案絕無不法情事。 本案所涉及之 RDX，為飛彈、火箭及砲彈等重要軍工產品之關鍵原料，目前全球僅有中國及印度輸出，取得過程不易，實務上需透過合法民間管道，間接取得原料，以維護國防安全。

相關不實指控與假訊息，已對台灣國防安全與本公司商譽造成嚴重影響。福麥公司一向秉持合法、專業與負責之態度經營事業，對於相關採購案定會依法履約，確保國防供應鏈之穩定與安全。爾後如有不實指控、錯誤報導或惡意散佈不實訊息致影響本公司或員工之權益，本公司將依法追究相關法律責任。

