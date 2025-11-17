賴反嗆韓 砍斷桌腳的是中國

賴清德總統（左二）17日赴新北市林口出席國家檔案館開幕典禮，參觀館內展覽及館藏。（陳君瑋攝）

立法院長韓國瑜日前以「4隻腳論」、「自己生病卻讓人吃藥」回應賴清德總統點名他應聲援綠委沈伯洋。賴17日首次反駁韓的論述，直言中國處處利用機會分化台美關係，散布疑美論，「真正砍斷立法院長韓國瑜那張桌子的四隻腳，是中國，不是台灣」，強調面對境外敵對勢力，「不應替侵略者找藉口」，再次呼籲韓為沈發聲。韓至截稿無回應，外界都密切觀察韓如何接招。

大陸立案調查綠委沈伯洋，賴清德11日喊話韓國瑜出面維護國會尊嚴；韓12日親上火線，指「從賴清德點這個名，看得出是自己生病，卻讓人吃藥」，若繼續消費沈，轉化為台灣內部藍綠鬥爭，對沈不公平；韓並表示台灣安全如同「一張桌子的4隻腳」，包含保護中華民國、維護民主自由、維持美台關係及維護兩岸和平，但民進黨「打掉3隻腳」，痛批台獨黨綱未廢、罷免案頻仍、賴總統宣布中國為境外敵對勢力。

賴昨出席國家檔案館開幕時受訪，首度回應韓。他以嚴肅語氣強調，韓忽略事件核心，沈遭遇中國跨境鎮壓，中國的暴行不會為國際社會接受，一定會有民主國家出來聲援；這也是他請立法院大家長韓國瑜，基於捍衛國會尊嚴及維護言論自由的立場，聲援沈的原因。此舉不是消費沈，也不是利用議題政治鬥爭，是因沈所處的國會不能沒有態度。

賴說，希望韓清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何1人，都嚴重傷害中華民國主權與憲政；韓卻未正視中國的威脅，反而把矛頭指向台灣內部，真正破壞兩岸和平與台美關係、散播疑美論、滲透台灣社會的，是中國，不是台灣。

賴重申，政黨競爭正常，但面對境外敵對勢力，台灣應團結一致對外，「若今天替中國跨境鎮壓找理由，將來中國要發動侵略台灣戰爭時，就會有藉口。」他呼籲韓「三思」，不應該替侵略者找藉口。

沈伯洋昨說，中國愈打壓，台灣人愈不應屈服，現在國際友台力量正在累積，他將繼續出國，反擊中國威脅。

國民黨副主席蕭旭岑則批評，沈的行為非常糟糕，在台灣如同詐騙集團，而網紅八炯、閩南狼性格惡劣迫害陸配、侵害人權，這3人對台灣發展是負面的，也不敢去與大陸有司法引渡的國家，台獨建國需要烈士，「但他們不敢、也不肯！」

民眾黨主席黃國昌說，重點是民進黨政府與賴總統提出什麼具體作為？保護中華民國每位國民是總統責無旁貸的責任，遺憾目前看到賴唯一作為就是動嘴巴要求韓幫忙，若賴覺得自己無法解決，或許要慎重考慮還能不能肩負職責。

民進黨團幹事長鍾佳濱說，賴總統要保障2300萬人生命安全，因此對沈遭跨境鎮壓，堅持「台灣不在中國司法管轄範圍」。