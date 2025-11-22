賴吃壽司…綠委跟進狂PO日料 謝寒冰嗆：整個政府都媚日
日本首相高市早苗「台灣有事」說，造成中日關係緊張，大陸為此祭出多項反制措施，風波持續延燒。總統賴清德日前曬出大吃日料的照片，以行動挺日本水產；多位高雄市民進黨立委昨天更以「高市挺高市」為號召，品嚐日本蘋果、柿子及橘子，鼓勵民眾到日本觀光。針對這一系列舉動，媒體人謝寒冰忍不住開嗆了。
主持人哈遠儀在昨（21）日播出的《庶民大頭家》節目中指出，在中日關係敏感之際，民進黨上下好像都當成是撿到槍了，包括像是總統還有很多綠營的立委們，都是搶著端出了日本的海鮮，就連遠在歐洲外交的官員，也PO出吃日料的照片，儼然變成一場叫做大型的海鮮外交嘉年華嗎？外交部甚至是還跳出來，呼籲大家要多去日本旅遊、去買日本的產品等等，現在一切都是變成是作秀的一個非常好的一個大平台了嗎？
外交部長林佳龍表示，台美有台灣關係法6項保證，是準同盟關係，美日也有安保條約，但台日、台菲沒有類似的制度性安排。對此，謝寒冰認為，林佳龍的回答很妙，好奇言下之意是否為「如果美國跟其他國家發生戰爭，台灣要出兵？」不禁開酸：「你不要自己往臉上貼金好不好？」因為連邦交都沒有，「美國人只是把你當盤子、當利用的對象，他什麼時候把你當盟友？」痛批台灣老是有這種自欺欺人的人。
謝寒冰提到，林佳龍叫大家趕快去日本旅行，要在年底之前超越中國大陸，成為去日本的觀光客第一名，他表示林佳龍根本不知道台灣有多人去日本，也不知道中國大陸有多少人去，沒看過數字就隨便亂喊。
數據顯示，日本今年一整年，中國大陸去了800多萬人是第1名，台灣去了500多萬是第3名，謝寒冰疑惑：「現在只剩2個月，所以我們還要再去300萬嗎？」實際上以人口比例來講，台灣是全世界去日本最多的國家，因為台灣只有2300萬人，中國14億人只去了800萬，「你到底是要去多少？」
謝寒冰更指，賴清德才宣布國旅狀況很不好，所以要加碼最高補助2000，要想辦法刺激大家去消費國旅，而且剛普發1萬，叫大家有錢有閒可以去國旅觀光，「那現在有錢有閒，走我們去日本，國旅怎麼辦？喝西北風」，更點名不只林佳龍，甚至整個政府都在媚日。
謝寒冰並質疑，高市早苗哪一句話說，如果台灣出事要派兵來，「她哪裡這樣講過？人家一直講的都是當日本陷入危急狀態的時候，必須動用集體自衛權，她要保護自己，她什麼時候說過她要保護台灣。」
謝寒冰砲轟政府自作多情，治國無能，也無心治國，已經把自己當網紅了，「一個天天希望台灣有事的總統，這個人確定是台灣的領導人嗎？你確定他不是來害死台灣的嗎？」
其他人也在看
衛福部食藥署：日本「福島核食」即日起全面解禁！
2011年日本311大地震引發福島核災後，當時行政院衛生署就對福島及周邊地區食品輸入實施嚴格管制，經過14年，近期日本因首相高市早苗言論遭中國大陸制裁，衛福部食藥署今（21）日突公告，福島核食即日起全面解禁。中天新聞網 ・ 1 天前
福島核食突解禁 李彥秀批：賴清德做了蔡英文不敢做的事
就在近期中、日緊張情勢不斷升高，大陸全面禁止日本水產品進口之際，衛福部食藥署21日突然公告，日本福島核食即日起全面解禁。對此，國民黨立委李彥秀直言，蔡英文8年不敢做的事情，賴清德全做了，歷史會記住這一天。中天新聞網 ・ 1 天前
時隔14年！台灣全面解禁日本「福島食品」 回歸常態管理
日本福島食品在長達14年的禁令後終於全面解禁，食藥署於21日傍晚宣布，福島五個縣市的食品將恢復常態管理措施。自2011年福島核災後，台灣開始禁止福島食品進口，經過2022年及2024年的逐步鬆綁管制，這項長期禁令終於走入歷史。食藥署指出，從2011年起對日本食品的輻射邊境檢驗超過27萬批次，均符合我國食品輻射標準，評估顯示額外輻射曝露的風險可忽略。TVBS新聞網 ・ 1 天前
管制14年 福島食品即日起解禁
日本福島核災事件後歷經14年，衛福部食藥署今年8月29日預告，將福島食品回歸一般管理，全面取消邊境逐批查驗，也不需檢附「雙證」（產地證明、輻射檢測報告）。預告期10月底屆滿，食藥署21日宣布即日起解禁。近期日本首相高市早苗「台灣有事」論持續發酵，賴清德總統也吃壽司力挺日本，開放時機引發外界聯想，食藥署長姜至剛表示，兩者沒有關聯。中時新聞網 ・ 1 天前
賴清德PO午餐壽司圖受日本網友支持！X貼文破2000萬瀏覽 日媒競相報導
日本首相高市早苗發表「台灣有事論」後，中國接連出招反制，19日更以「放射線檢驗不充分」為由，禁止進口日本水產品進口。對此，總統賴清德在各大社群平台上PO出「午餐壽司照」，引發討論。其中，賴在X平台上以日文版本發文，現已突破2000萬次瀏覽，貼文除了被日本網友大量分享，也被各大日本主流媒體報導。鏡報 ・ 1 天前
攜手經濟部共推外交 林佳龍：協助產業布局全球、壯大台灣
即時中心／顏一軒報導外交部長林佳龍今（21）日與經濟部長龔明鑫共同主持「經濟外交雙部長會議」，會後透過社群平台表示，台灣經濟實力雄厚，是拓展外交空間的最大後盾，外交部與經濟部將持續密切合作，針對總統賴清德所提出「五大信賴產業」與涉及國防安全的關鍵領域，與國際夥伴共同打造非紅供應鏈，協助產業布局全球、壯大台灣。民視 ・ 1 天前
千點跳水嚇壞股民！賴清德比數據「回敬」 主持人嗆：輪到馬英九吃藥了
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股今（21）日盤中出現罕見重挫，一度大跌超過千點，市值蒸發速度驚人，2萬7千點大關瞬間失守，已達盤中歷史第十大跌點，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
陸IAEA狀告日本：製造儲存超需求鈽材料 必須嚴加管束
大陸常駐國際原子能總署代表大使李松21日對日本「無核三原則」和福島核污染水排海等問題闡述陸方立場。中天新聞網 ・ 16 小時前
教育部預告校事會議修法 部長：廢匿名檢舉
[NOWnews今日新聞]教師團體不斷呼籲政府正視校事會議造成「校園濫訴」問題，教育部長鄭英耀日前承諾年底前將完成修法，而教育部昨（21）日正式預告修正相關辦法。鄭英耀表示，預計年底前公告修法，調整包...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
夢多表態「力挺高市早苗」！連發4愛心大讚：我們首相超棒 盼台日關係更緊密
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中國不滿，不僅呼籲中國公民不要赴日旅遊，還宣布暫停進口日本水產。隨著中日關係...FTNN新聞網 ・ 1 天前
日本官房長官：「台灣有事」發言須更慎重
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，導致中日關係緊張，至今仍未見緩和跡象。日本首相高市早苗今（21）日在官邸受訪時重申，相關發言與政府立場是一貫的，且推進日中戰...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台日友好！日料業者祭優惠 民眾號召吃美食相挺
日本首相高市早苗，月初有關台灣有事的國會答辯，引發中國強烈抗議，甚至對日本水產、和牛下達禁令，禁止這些產品輸出到中國。不過不少台灣的日式料理業者，為了用行動力挺日本，紛紛祭出優惠，也有很多民眾號召，說...華視 ・ 1 天前
中國致函聯合國：日本武力介入台海 將行使自衛權
彭博22日報導，中國致函聯合國，揚言如日本「膽敢武力介入台海局勢」，就會動用自衛權。日本首相高市早苗月初的「台灣有事」說法，引爆了這次的中日摩擦。北京報復不斷升級，堅持要求高市撤回言論，但至今為高市拒絕。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事
日本首相高市早苗日前稱「台灣有事即日本有事」，引發中日關係緊張，中國大陸拒買日本海鮮，我國政要則力挺日本，外交部長林佳龍昨天鼓勵民眾多買日本產品，賴清德總統也秀出大啖日本海鮮照。衛福部食藥署今公告福島五縣核食管制全面解禁，未來比照一般食品查驗，署長姜至剛強調，本次調整基於科學實證，與「台灣有事」相關風波並無關聯。聯合新聞網 ・ 1 天前
涉毀「月世界」變5層樓垃圾山 高雄4連霸里長收押禁見
高雄市燕巢區、田寮區交界處的知名景點「月世界」，近日爆出遭非法傾倒數百噸生活垃圾，堆出五層樓高的垃圾山，臭味四散引爆民怨。檢警循線查辦後，查出幕後主使竟然是高雄市岡山區的李姓里長父子，他們透過環保公司...華視 ・ 1 天前
中日關係惡化影響擴大 中國日料店業者歎「大量訂位遭取消」
日本首相高市早苗「台灣有事」言論引起中國不滿，北京迅速採取一連串措施，包含抵制赴日旅遊、暫停從日本進口水產品等，中日關係緊張造成的影響層面持續擴大。在北京與上海經營日本料理店的部分業者都表示，出現餐廳訂位被大量取消的情況，且無法採購、供應日本魚類。中國外交部發言人日前表示，目前形勢下，即便開放進口，日本水產品也不會有市場。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 23 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 19 小時前