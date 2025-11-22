賴吃壽司…綠委跟進狂PO日料 謝寒冰嗆：整個政府都媚日

總統賴清德分享吃日料照片，被外界認為是以行動挺日本水產。（圖／翻攝自賴清德臉書）

日本首相高市早苗「台灣有事」說，造成中日關係緊張，大陸為此祭出多項反制措施，風波持續延燒。總統賴清德日前曬出大吃日料的照片，以行動挺日本水產；多位高雄市民進黨立委昨天更以「高市挺高市」為號召，品嚐日本蘋果、柿子及橘子，鼓勵民眾到日本觀光。針對這一系列舉動，媒體人謝寒冰忍不住開嗆了。

主持人哈遠儀在昨（21）日播出的《庶民大頭家》節目中指出，在中日關係敏感之際，民進黨上下好像都當成是撿到槍了，包括像是總統還有很多綠營的立委們，都是搶著端出了日本的海鮮，就連遠在歐洲外交的官員，也PO出吃日料的照片，儼然變成一場叫做大型的海鮮外交嘉年華嗎？外交部甚至是還跳出來，呼籲大家要多去日本旅遊、去買日本的產品等等，現在一切都是變成是作秀的一個非常好的一個大平台了嗎？

外交部長林佳龍表示，台美有台灣關係法6項保證，是準同盟關係，美日也有安保條約，但台日、台菲沒有類似的制度性安排。對此，謝寒冰認為，林佳龍的回答很妙，好奇言下之意是否為「如果美國跟其他國家發生戰爭，台灣要出兵？」不禁開酸：「你不要自己往臉上貼金好不好？」因為連邦交都沒有，「美國人只是把你當盤子、當利用的對象，他什麼時候把你當盟友？」痛批台灣老是有這種自欺欺人的人。

謝寒冰提到，林佳龍叫大家趕快去日本旅行，要在年底之前超越中國大陸，成為去日本的觀光客第一名，他表示林佳龍根本不知道台灣有多人去日本，也不知道中國大陸有多少人去，沒看過數字就隨便亂喊。

數據顯示，日本今年一整年，中國大陸去了800多萬人是第1名，台灣去了500多萬是第3名，謝寒冰疑惑：「現在只剩2個月，所以我們還要再去300萬嗎？」實際上以人口比例來講，台灣是全世界去日本最多的國家，因為台灣只有2300萬人，中國14億人只去了800萬，「你到底是要去多少？」

謝寒冰認為整個政府都在媚日。（圖／翻攝自庶民大頭家YouTube）

謝寒冰更指，賴清德才宣布國旅狀況很不好，所以要加碼最高補助2000，要想辦法刺激大家去消費國旅，而且剛普發1萬，叫大家有錢有閒可以去國旅觀光，「那現在有錢有閒，走我們去日本，國旅怎麼辦？喝西北風」，更點名不只林佳龍，甚至整個政府都在媚日。

謝寒冰並質疑，高市早苗哪一句話說，如果台灣出事要派兵來，「她哪裡這樣講過？人家一直講的都是當日本陷入危急狀態的時候，必須動用集體自衛權，她要保護自己，她什麼時候說過她要保護台灣。」

謝寒冰砲轟政府自作多情，治國無能，也無心治國，已經把自己當網紅了，「一個天天希望台灣有事的總統，這個人確定是台灣的領導人嗎？你確定他不是來害死台灣的嗎？」

