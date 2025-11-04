賴品妤泰國路邊耍美「驚見賴清德」！急搭話網嚇爛：泰離譜了

政治中心／綜合報導



民進黨前立委賴品妤卸任之後不只飛往國外攻讀學位，更頻打卡泰國追星，不時分享自己在當地拍攝美照的她，昨（3日）就在Threads發文分享自己在清邁古城境遇到台灣總統賴清德的近況，隨後更加碼曬出她的最新街拍美照，仙氣炸裂模樣讓粉絲雙眼猛噴愛心了。





她在清邁古城逛街時，意外發現攤販販售印有總統賴清德照片的圓扇，笑稱「不可能在清邁遇到清德吧？」。（圖／翻攝自Threads@souichi_lai）

賴品妤於3日分享自己在清邁街頭的奇遇記，她驚呼「不可能在清邁遇到清德吧？」，只見她在傍晚到清邁古城區信仰中心柴迪隆寺看完夕陽之後，竟然在附近寺廟牆外的手工藝品攤販，看到對方竟然手上拿著印有賴清德競選照片的圓扇，讓賴品妤笑出來「為什麼！」，她更熱情與對方搭話，才發現老闆是聽障人士，她解釋扇子上面有總統跟國會議員候選人，隨後看了攤販的商品，讓她忍不住大讚「很可愛」，而且價格不貴。

賴品妤與攤販互動熱絡，她事後幽默表示「泰奇妙？這是一種綠色恐怖嗎？」引網友熱議。（圖／翻攝自Threads@souichi_lai）

這趟泰國攤販巧遇賴清德扇子的經驗，讓賴品妤笑出來：「泰奇妙？這是一種綠色恐怖嗎？」，隨後她更公開在清邁拍下的最新美照，只見塗著鮮紅唇色的她，身穿一件粉紗洋裝，正面鎖骨地帶透紗材質，更顯得賴品妤整套穿搭仙氣滿滿，許多網友也到場關心賴品妤近況：「可以送老闆妳的扇子……」、「怎麼飄去泰國的啦！老闆感覺真的有好好的用扇子」、「吼抓到，民進黨控制泰國！」、「要不要這麼帥，到（清）邁都看（德）到」、「好誇張，這也可以看到。更誇張是被ㄆㄩ看到」、「泰～離～譜～了～Ka～」。

賴品妤同時公開的街拍美照中，賴品妤身穿粉紗洋裝、紅唇亮眼，仙氣造型掀起粉絲狂讚。（圖／翻攝自Threads@souichi_lai）









