賴品妤突辦快樂抽獎送寫真集！網笑「慶祝文」：太巧了吧

這麼巧合？前民進黨立委賴品妤時常在社群平台分享旅遊寫真，她昨（17）日突然宣布，要舉辦「快樂的抽獎活動」，製作迷你寫真，在臉書和Threads平台抽出共30個名額，內容還包括未公開的寫真，還會附上簽名小卡或拍立得。讓網友直呼，「這時機點太巧了吧，值得慶祝的日子」、「強烈質疑這個發文時機」。

賴品妤昨天在Threads和臉書分別發文宣布，「快樂的抽獎活動」，最初是源自自己在社群軟體大量上傳自攝的偶像藝人影音，但還是希望發一些貼文表達自己是帳號持有人的奇妙心情，而開始試著拍攝旅遊寫真上傳，沒想到這變成了社群帳號的個人風格，決定製作迷你寫真抽出FB+Threads共三十個名額贈送。

賴品妤說，內容包含但不僅限於英國、泰國、葡萄牙、義大利等，公開及未公開寫真，另附上簽名小卡或拍立得，也預祝大家春節愉快。活動方式在該篇貼文按讚+「公開」轉發+「公開」留言，抽出十五套海外迷你寫真；活動截止日期，留言分享計算到週日（01/18）台灣時間22:00（GMT+8）截止，將在週三（01/21）前公告通知兩個平台共三十位被抽中的獲獎者，週邊到貨後通知寄出，活動得獎者僅限寄送台灣本地地址。

貼文引來大批網友留言抽獎，也紛紛笑說，「馬德這太讚了！」、「強烈質疑這個發文時機但是我沒有證據」、「今天這日子太適合抽品妤的寫真了！！！」、「什麼！！！沒看錯吧！！！今天是什麼好日子！！！不僅是那個欺負品妤的記者被羈押禁見！！！還是品妤要送寫真的一天！！！！」、「天時地利人和必須慶祝的好日子，ㄆㄩ抽我抽我」、「今天是值得慶祝的日子抽抽！」、「這時機點太巧了吧～值得慶祝的日子」、「在大喜之日擁有ㄆㄩ美照可以好運一整年」。

還有網友直呼，「讓我們隆重的介紹土城四大俠東邪：柯文哲、西毒：黃國昌、南拳：陳之漢、北腿：林宸佑」、「值得慶祝的一天，報應來得又快又急啊！恭喜品妤」。

不少網友也提及「摔倒事件」，該起事件發生在2023年8月，時任立委的賴品妤在出席活動時，遭到林宸佑堵麥追問其父賴勁麟涉及的能源公司爭議，雙方在移動過程中發生推擠，賴品妤跌倒並當場指責對方「為什麼推我」、「撞人」？事後更在社群媒體控訴林宸佑騷擾及製造假新聞。電視台隨後控告賴品妤妨害名譽。隔年8月台北地檢署認定賴品妤的言論屬於個人經歷陳述及合理評論，予以不起訴處分。

