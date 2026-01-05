賴品妤返台前「火辣試衣間」畫面曝！全場暈：反應不過來…

政治中心／綜合報導

前立委賴品妤因外貌出眾，被封為「學運女神」、「立院女神」，去年卸任立委後生活依舊充實，關注社會大小事同時也到各國旅遊，也多次因「美到像AI」引發網友討論。近期她曬出一組在試衣間火辣畫面，分享與男友、苗栗縣議員曾玟學的有趣互動，再次令網友全笑翻。





賴品妤返台前「超猛挖洞裝」試衣間畫面曝！男友曾玟學「疑惑心聲」網笑翻

賴品妤多次因「美到像AI」引發網友討論。（圖／翻攝「souichi_lai」Threads）

賴品妤近年大多留在泰國追星，直到近期終於暌違許久飛回台灣，事前不忘血拼一波。她昨（4日）發出試衣間畫面，只見她將酒紅色長髮綁成俐落髮髻，身穿灰色緊身背心搭配寬鬆長褲，領口還小小挖洞展現事業線，主打帥氣又性感的御姐風格。不過，賴品妤似乎試衣服試得太投入，原本打算挑幾件帶回台灣送給曾玟學，沒想到最後卻買了不少給自己，「就在買了第四件自己的衣服，而ㄨㄒ的依然零件時，決定趕快離開。」並模仿男友語氣自虧，「？什麼意思」。

廣告 廣告

賴品妤返台前「超猛挖洞裝」試衣間畫面曝！男友曾玟學「疑惑心聲」網笑翻

賴品妤發出試衣間美照。（圖／翻攝「souichi_lai」Threads）

貼文一出逗樂不少人，有網友猜測，「一定是突然想起來現在台灣的天氣也穿不太到」，賴品妤這才恍然大悟，「對耶！台灣現在是什麼天氣？」其他人則聚焦在賴品妤的美貌，「我以為女團成員」、「我每次都一時反應不過來：這誰啊？我沒在追什麼女團的啊？」、「每次都會以為我難道是追了一個明星，仔細看才發現是品妤，怎可以那麼好看」、「好漂亮，紅髮超級適合」。

賴品妤返台前「超猛挖洞裝」試衣間畫面曝！男友曾玟學「疑惑心聲」網笑翻

賴品妤公開頂著妝髮長達26小時的畫面。（圖／翻攝「souichi_lai」Threads）

有趣的是，賴品妤事後透露，原本她還在直播抱怨，隔天一大早就要起飛回台，「不知道要不要化妝，這樣收行李很麻煩」，結果直播結束後還沒卸妝就不小心在沙發睡著，自嘲「早上就沒有化妝問題了」。對此，賴品妤也秀出「妝髮待機26.5小時」自拍，再度震撼一票網友，「為什麼妝不會花、頭髮不會油」、「哇啊…自然就是美」。









原文出處：賴品妤返台前「超猛挖洞裝」試衣間畫面曝！男友曾玟學「疑惑心聲」網笑翻

更多民視新聞報導

台北冷爆「辣妹只穿睡袍」竟是壯壯！冒出「台灣最美風景」

郭富城嫩妻上海掃貨黃金！看中秒刷卡「戰利品3大袋」估破百萬

靠1檔ETF「領113萬股息」！最後買進日曝…他卻苦惱了

