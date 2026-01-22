賴品妤飯店躺床被拍！私下「穿背心熟睡」網驚：合理嗎…

政治中心／綜合報導

前立委賴品妤因外貌出眾，被封為「學運女神」、「立院女神」，去年卸任立委後生活依舊充實，關注社會大小事同時也到各國旅遊，也多次因「美到像AI」引發網友討論。日前她才宣布舉辦「快樂的抽獎活動」，把自己這段期間旅遊拍攝的美照製作成迷你寫真，在臉書、Threads共抽出30人送出，一度引發暴動；沒想到近期又流出私下熟睡畫面，令網友看了狂敲碗「這張也適合放進寫真集！」

賴品妤在Threads發出私下畫面，笑稱「參加YinWar兩天一夜活動，昨天下午放風時間回旅館挑照片，被同行室友拍到挑照片挑到睡著。」只見她頂著可愛編髮、身穿綠色吊帶背心，雖然手上仍握著手機、卻已歪頭熟睡，0死角的容貌宛如現代版睡美人。

廣告 廣告

賴品妤「飯店躺床」被偷拍！私下「穿背心熟睡」真實模樣網驚：什麼意思…

賴品妤分享室友拍下的熟睡畫面。（圖／翻攝「souichi_lai」IG）

畫面曝光後，引發一票人朝聖，「睡著都這麼好看」、「這張也適合放進寫真集」、「這張可以也收錄嗎？」、「睡著也能這麼美到底什麼意思」、「挑照片挑到睡著還這麼美，啊你是睡美人蛤？」、「真的睡美人⋯」、「這合理嗎？睡覺也超美」、「神之睡顏」、「請印成小卡！！！！！！！」由於不少人以為她在挑選寫真集美照，賴品妤也補充「不是啦！我在挑早上拍的明星照片，不是自己的照片」。

賴品妤「飯店躺床」被偷拍！私下「穿背心熟睡」真實模樣網驚：什麼意思…

賴品妤日前宣布要推出迷你寫真，並抽獎送給民眾。（圖／翻攝「souichi_lai」IG）

賴品妤「飯店躺床」被偷拍！私下「穿背心熟睡」真實模樣網驚：什麼意思…

賴品妤日前宣布要推出迷你寫真，並抽獎送給民眾。（圖／翻攝「souichi_lai」IG）

據悉，賴品妤日前無預警舉辦「快樂的抽獎活動」，把自己這段期間旅遊拍攝的美照製作成迷你寫真，在臉書、Threads共抽出30人送出，「內容包含但不僅限於英國、泰國、葡萄牙、義大利等，公開及未公開寫真，另附上簽名小卡或拍立得。」賴品妤也點出此舉目的，她先前在社群大量PO出自己掌鏡的偶像影音，不過還是希望表達自己才是帳號持有人，所以試著拍攝旅遊寫真，「沒想到這變成了社群帳號的個人風格」，引發一票網友暴動。









原文出處：賴品妤「飯店躺床」被偷拍！私下「穿背心熟睡」真實模樣網驚：什麼意思…

更多民視新聞報導

0050「定期定額or大筆錢ALL IN」？內行曝關鍵：績效不錯

快跟進移工朋友下注！「狂中大獎」彩券行老闆認證：眼光精準

才批「器官活摘」遭警告：你危險了！梁小龍隔天突猝逝…疑遭滅口

