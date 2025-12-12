賴品妤「整頭爆改」太反差！長髮撩開真面目露出…千網搶看：根本…

政治中心／綜合報導



民進黨立委賴品妤卸下原本公職任務之後，重返校園攻讀學位，期間抓緊空檔飛往各國拓展不同視野，其中更專攻泰國，來到當地支持喜愛影視演員，追星不忘華麗現身的精緻打扮更在許多粉絲心中留下深刻印象，百變造型搭配挑染紫黑髮型成為近期標誌，不過賴品妤就在今（12日）突發文曬出近況，分享自己「整頭爆改」現況，並公開超反差成果，讓粉絲驚呼「超漂亮！」。

賴品妤發文分享自己常髮改造過程。（圖／翻攝自IG@souichi_lai）

賴品妤常於個人經營社群生活近況，今（12日）她就在IG限時動態曬出一張來到髮廊照片，只見留著一頭長髮的她，此時整頭毛髮都被撩起來包住，露出精緻臉蛋看起來相當期待成果，也瞬間勾起網友好奇，眾人緊急往後滑、想要知道賴品妤接下來造型變化，沒想到下一張照片「畫風鉅變」，身穿短版上衣的賴品妤把整頭黑、紫挑染長髮，爆改成紅橘髮色。

賴品妤公開自己全新髮型，火紅長髮吸引上千網友關注。（圖／翻攝自IG@souichi_lai）

賴品妤笑稱這一次造型變化，讓她感覺很熟悉，解釋「上次類似髮色可能要回溯到高中」，隨後她就在社群公開這次改造成果，表示自己致敬「Y2K」千禧年復古辣妹流行風格，短短一小時就吸引上千網友朝聖：「ㄆㄩ超漂亮」、「好漂亮」、「超可愛！」、「太美了」、「根本明星」。

賴品妤表示此次造型是致敬 Y2K 風格，發布後一小時內就吸引上千網友稱讚「超漂亮」、「根本明星」。（圖／翻攝自IG@souichi_lai）









