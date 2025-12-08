賴品妤「高衩死庫水」膚色猛吹風！「超扯長度全亮出」粉跪：為什麼

政治中心／綜合報導



前民進黨立法委員賴品妤日前才在社群自爆「沒有每天洗澡」，公開言論引發討論，今（8日）則在台灣溫度連續斷頭下降期間，曬出一系列「不怕冷」泳裝照片，只見賴品妤在透明帷幕的泳池中辣秀絕佳狀態，讓上萬名粉絲到場猛誇賴品妤超強管理成果：「又來美化網路環境啦！」。









賴品妤日前才在社群發文透露自己最近抽選中了「很難中籤的名額」，他決定以「每天洗澡」作為還願，還同時抱怨自己去年這樣做過一次，但對他來說「實在是一個吉度痛苦的過程」，甚至讓賴品妤忍不住悲喊：「大家到底怎麼有辦法每天洗澡？泰國人怎麼有辦法一天洗兩次澡？？？慟！」，反差真面目一度引發網友討論。

賴品妤今（8日）早在社群曬出高衩條紋泳裝照，搭配銀邊眼鏡與粉色編織帽，在露天泳池展現完美比例與亮白肌膚。（圖／翻攝自IG@souichi_lai）

於社群平台更新十分活躍的賴品妤，更在8日一早，曬出一系列最新泳裝照，高衩剪裁的條紋泳衣，讓賴品妤整片雪白亮肌在太陽底下猛發光，賴品妤在露天泳池邊展現絕佳比例，搭配十分用心的他，方形的銀邊金屬眼鏡、粉色編織帽，讓當天搭配時尚度翻升，賴品妤伸直雙手抓起紫黑挑染的長髮，展現腰身完美弧度。

賴品妤一系列最新照片曝光後吸引上萬粉絲朝聖，網友紛紛大讚她的身材管理與時尚感「美到像外國明星」。（圖／翻攝自IG@souichi_lai）

賴品妤不甩天氣變化，曬出熱情泳裝的貼文一曝光馬上讓超過萬名粉絲到場關心，許多粉絲更留言誇讚：「看照片想說哪個外國明星，腿也太長太漂亮；看ID發現是我國前立法委員！」、「每次滑到時都會想說奇怪我又沒有追蹤正妹帳號，定睛一看是品妤啊～太正了～」、「感謝品妤又來美化網路環境啦」、「每次都想說什麼時候追蹤泰星惹？啊原來是品妤」、「什麼時候要出道啦！！！」、「明日香女神」、「品妤為什麼可以這麼瘦～超級漂亮！」。









