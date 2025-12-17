賴喊不副署為捍衛憲政 徐巧芯酸：完全沒有「中華民國」

賴清德(左)口口聲聲捍衛憲政，卻絕口不提中華民國，被徐巧芯(右)一語道破。（合成圖／民進黨提供、資料照）

民進黨主席賴清德今(17日)在中常會表示，行政院長卓榮泰不副署財劃法，這是為了捍衛民主憲政，捍衛憲政秩序、維護國家的決定。藍委徐巧芯質疑，寫了一整篇守護憲政，結果完全沒有中華民國四字？網友也轟賴喊捍衛民主，卻想干預唯一民意憲政機關立法院。

民主進步黨官方臉書轉述賴清德在中常會的發言，賴表示：國內不同的政黨可以競爭，但一定要團結，唯有團結壯大台灣，才能以實力維持台海和平。不論是執政團隊提出覆議、釋憲，或是由他召集的院際協調及國政茶敘，就是希望立法院回到憲政體制內，推動合憲法案，團結捍衛國家、守護人民。他直呼，不能夠讓改革走回頭路，他與執政團隊必須全力維護憲政體制、守護國家、保護人民。

賴清德強調，所以，對於在野黨強行通過的財劃法版本，行政院長依據憲法賦予的權力－不予副署，這是為了捍衛民主憲政，希望朝野都能夠思考如何共同合作，通過對國家最有利的政策與法案。最後，當前的憲政情勢，非常需要全體黨公職全力支持，並協助用各種方式，清晰簡要地對國人說明，執政團隊是為了捍衛憲政秩序、維護國家與全民福祉，而做出「不予副署」的決定。

但藍委徐巧芯留言直酸：「『在野獨裁』是什麼鬼？寫了一整篇守護憲政，結果完全沒有『中華民國』四個字，請問是哪個國家的憲法啦！」

網友也轟「喊著捍衛民主，卻想著干預唯一民意憲政機關立法院」、「蠻好笑的，阿就是民意弱勢，不想跟在野協調，要硬來啊！講得自己很有理勒？」、「尹錫悅那套也要再拿出來演一次唷？」、「捍衛帝制，請擁護我清德宗」、「上樑不正下樑歪」、「德不配位，必有災殃」。

