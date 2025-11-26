賴喊不接受陸「一國兩制台灣方案」：將確立是不可觸碰的紅線

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

總統賴清德最新投書《華盛頓郵報》，強調將提出總額約400億美元、折合新台幣約1.25兆元的國防特別追加預算，並於今日開記會說明方向。賴清德批大陸武力威脅台灣，「把2027年為武統目標」；更以民調長期顯示台灣人民多數反對中國「一國兩制台灣方案」為由，表示將透過政策宣示、立法院決議，及政黨與民間團體共同行動，確立該方案是台灣社會「不可觸碰的紅線」，並建立制度性防線，避免中國利用內部矛盾推動強制統一。

賴清德在記者會中表示，在台灣內部，中國正持續加大統戰、滲透與分化力度，意圖混淆國人對國家認同的理解、削弱社會團結；這些作為最終目的，都是要把在世界舞台上以自由與繁榮發光的台灣，逼進威權專制的「中國台灣」框架中，為其併吞台灣、宰制區域鋪路。因此，面對威脅，政府將啟動全方位的國安與國防強化計畫，以守護民主與主權。

賴清德說，首要行動是堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制。他重申，民主台灣是主權獨立的國家，國內外皆稱我們為「中華民國台灣」，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣的前途由2300萬人民共同決定。他批評北京刻意扭曲聯大2758號決議，利用二戰歷史文件竄改史實，同步加速武統準備，以「假和平」包裝強制統一，企圖把台灣納入中國管轄。賴清德強調，國家安全沒有妥協空間，捍衛民主台灣、拒絕向中國臣服，是台灣人民共同的意志，也是守護主權的根本態度。

他提行動架構。第一是國安團隊將與相關部會成立常態性專案小組，以「民主台灣對比中國台灣」為核心，推動國內外戰略溝通、歷史敘事、反制法律戰等多元措施，向世界展現維持現狀、捍衛民主的決心。

行政院也將強化事實揭露與資訊透明，針對重大施政與選舉期間的可能介入風險，完整呈現中國對台干預的手法，提升社會對外來干擾的警覺。政府並會持續落實因應中國統戰與國安威脅的17項策略，並反制中國跨境鎮壓台灣人民，建立受害者保護與通報機制，強化跨國協助與法制完善。

賴清德指出，民調長期顯示台灣人民壓倒性反對中國提出的「一國兩制台灣方案」，政府將透過政策宣示、立法院決議，以及政黨與民間團體共同行動，明確確立該方案是台灣社會不可觸碰的紅線，並建立制度性防線，避免中國利用內部矛盾推動強制統一。

第二項行動則是全面強化國防戰力，打造全方位國防關聯產業。賴清德表示，和平必須建立在實力之上，投資國防，就是投資台灣的安全與和平。面對中國擴張霸權、升高對台軍事威脅，日韓菲正在形成島鏈防衛的責任分攤架構，而台灣作為第一島鏈最關鍵的戰略位置，必須展現堅定決心。他提出國防將以「拒止、韌性、智慧化」三大策略為核心，2027年前讓國軍具備聯合作戰與不對稱作戰的高備戰能力，並在2033年前建構全面嚇阻的防衛體系，使國防力量足以長期捍衛民主台灣。

國防部已完成強化韌性與不對稱戰力的特別條例與預算規劃，未來八年將投入1.25兆元，用於打造「台灣之盾」、分層防禦與高感知攔截系統，並引入高科技與人工智慧技術，提升國防自主能力，帶動國防產業整體升級。

