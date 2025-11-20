賴喊振興國旅... 住宿券「最高補助2000元」7萬網友表態了 留言太中肯

交通部觀光署預計明年發平日住宿券，最高2000元補助。（示意圖／shutterstock／達志）

總統賴清德本月7日出席2025 ITF台北國際旅展開幕典禮，宣布將組「觀光國家隊」，攜手業界推動台灣整體觀光發展，政府將以「2030年達到兆元產值為目標」。而為了振興國旅，交通部觀光署預計明年發平日住宿券，最高2000元，最新網路投票結果也曝光，顯示認為有幫助者高於無幫助者。但網友留言卻多數看衰，更有人直言，每次補助都是業者漲價的開始！

賴清德指出，國人放假時間變多，有時間又有錢，旅遊就是一個項目，要引導到觀光。不過他認為，國旅仍有很大挑戰，若觀光品質差不多，花的費用差不多，國人可能優先選擇出國，因此他也請交通部和觀光署留意，各縣市政府都有非常好的活動，如何提高品質並擴散效益，吸引更多國人去旅遊。

廣告 廣告

總統賴清德出席2025 ITF台北國際旅展開幕典禮，宣布將組「觀光國家隊」。（圖／本報系資料照）

而交通部也已研究，將於明年初推出平日國旅優惠方案，住宿券第1晚可抵用800元，連住2晚則可抵用1200元。對此，「Yahoo奇摩新聞」近日發起網路民調，統計時間自11月14日至18日，共有7.7萬人參加投票，總計網友對於觀光署將發平日住宿券，共約47%認為對國旅有幫助（31.5%認為稍微有幫助、15.5%認為有很大幫助）；37.9%認為沒幫助（23.8%認為不太有幫助、14.1%認為完全沒幫助）。其他15.1%則不知道或是沒意見。

問到若觀光署發平日住宿券，是否會前往國旅？共有52.4%表示有意願（37.7%意願稍微增加，14.7%意願大增）；另有22.1%意願減少（10.5%意願稍微減少、11.6%意願大減）。不知道或沒意見的占25.5%。參與本次投票的人中，男性占47.7%，女性占52.3%，居住地以北部（北北基、桃竹苗）最多，有50.7%。

投票結果出爐後，網友紛紛發表意見，留言幾乎一面倒，不看好政府的政策，「還是選擇出國」、「旅遊、住宿飯店業在乎的，根本不是國內旅遊，而是國外光觀客，政府根本搞不清楚狀況」、「每次的補助都是給業者加價的開始」、「平日房價本就便宜，還要特地平日請假在國內旅遊，真的對上班族沒多大吸引力」。

【看原文連結】