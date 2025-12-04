賴喊話助陸解決經濟 被諷囈語

賴清德總統接受《紐約時報》視訊專訪表示，中國目前經濟非常不好，成長率大概4％多一些而已，台灣很樂意幫助中國、共同合作，解決對方面臨的各項經濟問題。學者認為，相較過去賴總是把大陸認定為「境外敵對勢力」，這次發言看似態度放軟，但陸方是世界兩大強權之一，不會把台灣當成重要的經濟解方。

賴清德接受視訊專訪時指出，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年的經濟成長率會高達7.37％，但據國際金融機構推測，中國經濟成長率大概4％多一些，希望中國國家主席習近平在中國經濟內部競爭時，應該考慮的不是如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。

賴並指，台灣很樂意幫助中國、共同合作，「來解決他們面臨的各項經濟問題。」

台北大學公行系教授劉嘉薇認為，賴清德態度放軟，過去認定對岸為「境外敵對勢力」、提「賴17條」等措施，如今特別點出中國經濟狀況不佳，說台灣有能力幫忙，又提到2010年台灣高達83.8％對外投資在中國、去年只剩7％左右，就是想凸顯台灣對中國的經濟幫忙很大。

劉嘉薇提及，但中國身為世界兩大強權國家之一，對於要如何解決經濟問題有自己的看法，不會把台灣當重要解方，賴清德試圖喊話、想讓雙方地位變得較為平等，不見得能奏效。

台師大政研所教授曲兆祥指出，1979年曾有篇漫畫諷刺中國當時稱可「援助」台灣，畫中以騎腳踏車的中共對乘坐賓士車的台灣作為對比，雖然現在兩岸差距沒這麼大，但賴清德有點像是騎腳踏車的人，跟開賓士車的對岸喊話「你需要的話我可幫你」，一個人不斷發出囈語。

曲兆祥特別提醒，賴清德自豪台灣經濟成長率7.27％，但今年GDP成長如此之大不一定是好事，畢竟該專訪也提到「解放軍目標是在2027年前具備以武力奪取台灣的能力」，台灣半導體外銷快速增加，是否代表歐美可能擔憂兩岸2、3年後局勢不穩定，因此開始在囤貨？