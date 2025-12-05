賴喊話台灣樂意助陸經濟 蔡正元酸：怎不幫自己的腳踏車業？

《紐約時報》在美國時間3日刊登總統賴清德的視訊專訪，賴則在專訪中提到「台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題」。對此，前立委蔡正元則引用數據表示，大陸經濟成長率只要增加1%，就多1800億，台灣10%還沒有大陸的一半大。蔡也批，賴不如先幫幫台灣自己的傳統產業，蔡更酸，「你（賴）幫了沒有？你自己都做不了、幫不了，你就自大狂，賴郎自大。」

賴清德在《紐時》專訪中談及北京當局以及兩岸關係，賴並稱台灣必須為此做最壞的打算、最好的準備，「這是我們基本的原則。」至於經濟部分，賴則表示台灣2025年經濟成長率預估可達7.37%，大陸則為4%多，更喊話大陸最高領導人習近平，稱大陸在經濟內部競爭下，「不該考慮擴張領土，而是要思考如何把人民照顧得更好」，更強調台灣很樂意幫助大陸，解決其經濟問題。

對此，蔡正元4日在節目《中天辣晚報》提及，自己聽完賴在紐時的專訪，感到非常感傷，面對賴表示「要做最壞的打算、最好的準備」，蔡正元指，若今天是面對颱風和地震這類不可抗拒的天災，那麼說這句話是對的，「但是如果你面對戰爭跟面對人禍，你應該是這種態度嗎？」應該是要打掉最壞的狀況，迎接最好的狀況才對。

「換句話說，一場戰爭要十幾百萬人，你能夠做什麼最好的最壞的打算？」蔡正元反問，烏克蘭不加入北約會有事嗎？賴清德不搞台獨會有事嗎？蔡也說，賴稱要做最好的準備，「但你打仗你能做什麼準備」，烏克蘭的軍事實力跟俄羅斯差6倍就打成這樣子，台灣跟大陸的軍事實力至少差16倍起跳，其他更不用講了，直言自己真的不曉得賴在說什麼。

提及台灣經濟，蔡正元也說，台灣今年經濟成長率可能7%，主要是AI晶片賣得好，獨家生意賣得好，輝達給台灣很多訂單。蔡也進一步說明，「我們不要講說7%成長率，我們就是10%成長率，一年多多少？800億」，但大陸只要增加1%，就多1800億，台灣10%還沒有人家的一半大。

蔡正元也嘆，賴現在甚至說台灣要幫忙大陸，「你（賴）先不要幫大陸，先幫幫台灣的傳統產業，要不要先幫幫自己人？我們的機車、腳踏車產業、工具機產業，」蔡正元也指，台灣所有傳統製造業都面臨空前未有的困擾，「你幫了沒有？你自己都做不了、幫不了，你就自大狂，賴郎自大，要跑去說美國我幫你再工業化」，怎麼不敢去談一下有關中美關稅、台美關稅的問題。

