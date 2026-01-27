賴喊話藍白別變卦「否則關稅變25％」 前大使轟：乾脆領美國薪水

美國總統川普於美東時間26日無預警上調韓國關稅至25％，理由是韓國國會尚未通過與美國達成的貿易協議，總統賴清德喊話藍白別變卦，否則美國可能提高對台關稅稅率至25%，甚至更高。對此，我駐紐西蘭前代表介文汲批評，作為台灣人應該保障台灣的利益，但賴清德怎麼會用川普的立場來威脅台灣人？「乾脆去領美國的薪水好了」

針對川普將韓國關稅稅率調升為25％，賴清德27日接受《民視》政論節目訪問時表示，「我們希望不要有變數」，台灣在與美國進行關稅談判時，真的花了非常大的功夫，做了很多準備，也跟產業界共同提出方案，最後終於獲得15％不疊加。他喊話，希望國會可以支持如此好的成果，不要產生變卦，否則美國很可能將本來的15％關稅提高至25％，甚至更高。

針對賴清德的相關說法，介文汲27日在中天政論節目《頭條開講》表示，做為台灣人應該保障台灣的利益，怎麼會用川普的立場來威脅台灣人？「乾脆去領美國的薪水好了」。他指出，關稅有個「海關關稅減讓表」，對於進口商品關稅稅率增減與否，都需要立法院同意，且不只在台灣，全世界都是如此。

介文汲嗆問，立法院尚不知道台灣對美關稅稅率要減讓到什麼程度，在這個情況下，賴清德就對在野陣營發出警告？還好意思講別人賣台？

