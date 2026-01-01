賴喊話藍白幹正事 陳智菡原句奉還：明知少數總統為何搞大罷免？

賴清德總統1日在總統府內進行新年談話，以「韌性之島、希望之光」為主題，內容除了闡述台灣經濟成長及執政的成績外，也趁機向立法院喊話，希望能盡快審議總預算案及1.25兆國防特別預算。（黃世麒攝）

賴清德總統1日發表元旦談話，談到藍白提彈劾總統議題，賴表示藍白立委席次未達三分之二，根本是浪費時間，呼籲把時間用來審查總預算跟國防特別預算。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡批評，此話原句送給賴清德，為何明知是少數總統，還要浪費國家社會資源搞大罷免？明知缺能源卻用意識形態搞「非核家園」？請賴清德幹點正事。

民眾黨主席、立委黃國昌上午出席新北市升旗典禮受訪時批，要談浪費時間，賴清德指揮大罷免，撕裂台灣社會、浪費台灣社會一整年，最後搞到32比0，賴清德要不要跟台灣人民道歉？他表示，賴清德總統可能忘記了他的民主前輩蘇貞昌說過的話，蘇貞昌說，當總統毀憲亂政的時候，國會該做的事情就是發動彈劾程序，怎麼2013年蘇貞昌講的話，到現在賴清德全部都忘得乾乾淨淨的。

黃國昌問，當初民主進步黨在蘇貞昌主席的帶領之下，針對毀憲、亂政的行為要發動彈劾程序的時候，那個時候民進黨好像不要說3分之2，連2分之1都不到，所以現在賴清德總統是連中華民國憲法基本的憲政精神全部都忘記了嗎？

黃國昌痛批，更何況，如果賴清德要談浪費時間的話，請賴清德好好回覆國人，在2025年浪費台灣人一整年的時間搞大罷免，最後搞到32比0，請問是哪一個政黨？連柯建銘都坦白的講，整個大罷免的程序，從頭到尾在背後指揮的就是賴清德，賴清德要不要針對撕裂台灣社會、浪費台灣社會一整年的大罷免跟台灣人民道歉？

陳智菡則是於臉書發文表示，賴總統對自己要被彈劾很在意，並稱「我去年上任到現在，不貪不取、沒有違法⋯藍白沒達到三分之二多數，這程序（彈劾）在立院不會通過，為何要把寶貴時間浪費？明知道沒有多數還要提案，浪費時間？」

陳智菡指出，這整段話直接原句送給賴清德，請問賴清德和賴領導的民進黨，明明知道自己是少數總統、少數執政，為什麼要浪費國家社會資源搞大罷免？這些立委也沒有違法亂紀，賴為何浪費整整一年，搞到最後被32：0？搞到天怒人怨。

陳智菡提及，賴清德明明知道台灣缺能源，還要繼續用意識形態搞「非核家園」，刻意阻擋台灣電力多元永續、營造不利投資與生活環境；賴身為總統整天帶頭造謠、抹紅在野黨；賴指使行政院長不副署三讀通過的法案、讓憲法法庭大法官大於憲法，像鬼魅一般存在，謀殺台灣民主，「你說你沒有違法？你根本早就目無法紀且嚴重瀆職」。

最後，陳智菡喊話，「2026了，賴清德總統，請幹點正事吧！」

