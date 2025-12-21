賴喊話醫師門診碰到在野立委幫勸1事 粉專傻眼

總統賴清德今天(21日)出席一場醫療韌性研討會，憂心明年度日總預算卡關立院，他喊話在場的醫師，如果在門診服務時，剛好碰到在野黨立委，或是他們的親朋好友，就順便跟他們說，政黨競爭難免，但國家利益還是要放在最優先。《政客爽》粉專不禁表示，所以是呼籲醫生看病還要政治洗腦嗎？

針對賴清德向醫師喊話，如果門診碰到在野立委幫忙勸說以國家利益優先。《政客爽》粉專今(21日)在臉書貼文表示，笑死，所以是呼籲醫生看病還要政治洗腦嗎？

網友留言表示，「先給軍人加薪，醫護加薪吧」、「40%真的輸到語無倫次！人民看個病也要對病患念咒洗腦嗎？」、「不要讓總統的權力凌駕國家利益之上」、「謝謝賴清德一句話，摧毀醫病信任關係，以後每個醫生都會嘗到被病患質疑政治傾向導致醫療互不信任的苦」、「民進黨有把國家利益放在眼裡嗎？」、「這樣算不算醫生違反個資法了」、「敢這樣說的話，就別怪百姓不尊重醫生」、「如果病患不同意呢？」、「所以看病要問藍綠白？」

也有網友認為，「看醫生跟國家利益有啥關係，又不是沒付錢」、「好恐怖，醫生看病要先審查病人政治立場」、「政治最不該帶到學校醫院的…」、「這是認真的？」、「現在連看醫生都要先問那個政黨的嗎？」

