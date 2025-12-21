賴喊話醫生若遇在野立委幫勸這事 陳冠安：要醫生情勒立委？

賴清德今（21日）出席「醫療韌性守護健康台灣」研討會時提及總預算，並喊話現場的醫生們，若在門診剛好碰到在野黨立委，或他們的親友，就順便跟他們說，政黨競爭難免，國家利益還是要放在最優先。爭取參選台北市議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安直呼，賴清德不溝通只硬幹，現在竟還要醫生情勒立委？

賴清德。（圖／中天新聞）

陳冠安表示，賴清德今天參加醫療研討會時要現場醫師，在門診服務遇到在野黨立委時，順便跟他們說要以國家利益為優先，盡速通過總預算，「我的天啊，賴清德自己是醫生，覺得醫生這樣做，不會違背醫師倫理？不會給患者帶來心理壓力？帶來負面的醫病關係？」

廣告 廣告

賴清德出席「醫療韌性守護健康台灣」研討會。（圖／翻攝總統府官網）

陳冠安指出，根據醫師法25條，醫師執行業務違背醫學倫理，將移付懲戒。而《醫師倫理規範》更載明，醫師必須保持適當的專業分際；醫師必須公平公正行醫，不得因政治立場或任何其他因素等影響對病人的服務。

賴清德出席「醫療韌性守護健康台灣」研討會。（圖／翻攝總統府官網）

陳冠安質疑，賴清德自己不依法編列預算，只願做打帶跑、做不問不答的國情報告，不敢來國會跟立委進行有問有答的溝通，只想硬幹，然後要醫生冒著違背醫師倫理被懲戒的風險情勒在野黨立委？賴清德要在野黨立委聽看診醫生的話，為何自己不先聽人民的話？尊重近兩次投票的民意結果？

延伸閱讀

盼明年選高雄「贏得光榮」 柯志恩：就職典禮讓王金平「坐C位」

王金平感恩餐會沒邀鄭麗文引聯想 好友澄清：誤會一場

從政50年感恩餐會 王金平：沒邀鄭麗文、柯志恩才代表國民黨