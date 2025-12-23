賴喊話醫界勸在野立委 他舉醫師誓詞打臉：不容政治介入

賴清德21日出席醫療韌性研討會，一番呼籲醫師們「勸在野立委」的言論引發爭議。（資料照／李念庭攝）

賴清德21日出席醫療韌性研討會致詞時，提及若總預算沒有過，「國家藥物韌性整備計畫」恐難執行，還喊話與會的醫界人士，若在門診服務時，剛好遇到在野黨立委，可順便向他們反映。胸腔科醫師蘇一峰貼出《醫師誓詞》全文，強調堅決反對把政治帶入醫療地點。

賴清德21日表示，政府將推出「國家藥物韌性整備計畫」，明年起4年匡列240億元，倘若總預算沒有過，新計畫恐難執行。賴喊話醫界人士，幫忙向在野黨立委表達，政黨可以競爭，國家利益還是要放在最優先。但國民黨青年部前主任陳冠安質疑指出，《醫師倫理規範》載明，醫師必須保持適當的專業分際；醫師必須公平公正行醫，不得因政治立場或任何其他因素等影響對病人的服務。

廣告 廣告

「還給病人一個安心就醫的空間，堅決反對把政治帶入醫療地點！」蘇一峰今(23日)發文貼出《醫師誓詞》：「當我進入醫業時：我鄭重地保證自己要奉獻一切為人類服務。我將給予師長應有的崇敬及感戴；憑我的良心和尊嚴從事醫業；病人的健康應為我的首要顧念：我將尊重託付予我的秘密；盡我的力量維護醫業的榮譽和高尚的傳統；要以兄弟般的情誼來對待同事。」

「我將不容許年齡性別族群信仰國籍、政治立場、社經地位、意識形態或其他因素的考量，介於我的職責和病人間；我要對人類的生命，從受胎時起，保持極度的尊重，即使在威脅之下，我將不會運用我的醫學知識去違反人道。我鄭重地、自主地以我的人格儆此宣誓。」

網友表示「他心中有人民嗎？跟他是同黨派的才是人？」、「自己有病卻要別人吃藥」、「青鳥的頭目就是這樣的人」、「這是在恐嚇病人嗎？」

【看原文連結】