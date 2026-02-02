賴喊話韓國瑜「吃豆腐」？陳揮文曝僵局：解鈴須繫鈴人

賴清德喊話韓國瑜。（合成圖／示意圖／資料照）

總統賴清德2日表示，中央總預算案卡關，但立院強行表決通過修正黨產條例等法案，希望「全民評評理」。他還喊話請託立法院長韓國瑜發揮功能，儘速通過總預算及國防特別預算。媒體人陳揮文直呼，解鈴還須繫鈴人，府院又要搞不副署，看來僵局會持續到2028。

賴清德2日稱，身為總統，沒有批評，只有請託，請託韓國瑜能夠注重國家長遠發展，不管是國家安全、經濟發展或人民福祉，希望他能夠發揮功能，讓中央政府總預算案盡速完成審議，讓國防特別預算也盡速通過，這是立法委員職責，也是國會議長應有的權責。

陳揮文2日在《大新聞大爆卦》節目質疑，卓揆說在野黨是「抄抄寫寫、不倫不類」，話都講到這樣了，這個僵局，如果新任的民眾黨立院黨團要去跟民進黨合作？「那你就去合作啊！」其實要不要綠白合，輪不到立委決定。

陳揮文提到，現在這個招數又來了，府院評估「不副署攔截」，又要搞不副署了？又來了！就是立法院不管通過中天條款、救國團、黨產什麼的，行政院就是不副署，就是要這樣一路搞，搞到年底的九合一選舉，搞到明年的總統、立委提名，甚至搞到2028年？

「看起來賴清德是這樣子了！」陳揮文直言，過沒幾天就要過年了，這個僵局，解鈴還須繫鈴人，真的應該負責的人是賴清德！陳揮文秀平板畫面表示，「他都還笑得出來，他都笑得出來了，你是在煩惱啥？」總統都可以這樣露齒笑，然後吃韓國瑜的豆腐，然後掉頭就走了？所以大家不用生氣，也不用緊張，「就讓藍、綠、白的僵局，持續到2028吧！」

