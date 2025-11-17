賴喊話韓「不該替侵略者找藉口」 王鴻薇驚：要提名沈伯洋選台北了？

針對民進黨立委沈伯洋遭大陸放話全球追捕，總統賴清德日前曾喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國家尊嚴」，但被韓批評消費沈，而在今（17）日賴呼籲韓，面對境外敵對勢力時應一致對外，「不該替侵略者找藉口」。對此，國民黨立委王鴻薇反問，賴清德的回應通篇不見聲援也被通緝的網紅八炯、閩南狼，難道賴是因為支持沈伯洋轉戰台北市，才連日相挺沈、為沈製造聲量？

賴清德今天上午出席國家檔案館開幕典禮前受訪，媒體詢問韓國瑜「自己生病要別人吃藥」的批評是否合理表示，大陸對台跨境鎮壓的作法不會被國際社會接受，一定會有民主國家聲援，他呼籲韓，基於維護國會尊嚴與言論自由的立場，應站出來支持受壓迫的立委，而非將此議題視為政治操作，「不是在消費沈伯洋，而是國會自身不能沒有態度」。

「賴清德不聲援八炯、閩南狼，要提名沈伯洋選台北了嗎」，王鴻薇今天在臉書發文表示，賴清德上周針對沈伯洋遭陸方立案調查，竟牽拖韓國瑜院長，作為三軍統帥卻找韓求救，結果韓直球對決，指賴「自己生病讓別人吃藥」。且要求不要消費沈伯洋以外，韓國瑜還提及賴清德主政下，包括民進黨台獨黨綱反對中華民國、整天搞大罷免毀壞民主、宣布對岸敵對勢力激發兩岸對立等，都是自斷台灣安全桌腳，讓許多民眾感同身受，反倒讓賴成為眾矢之的。

而對於賴清德今天的回應，王鴻薇調侃，通篇不見聲援也被通緝的八炯、閩南狼，難道賴是因為支持沈伯洋轉戰台北市，才連日相挺沈、為沈製造聲量？而無獨有偶，沈伯洋今天受訪，稱「戰士沒有選擇戰場的權利」，王鴻薇直言，如此和賴清德同拍唱和，沈的參選台北之路似有賴的關愛眼神，「賴清德、曹興誠、沈伯洋這三位大罷免鐵三角，會不會再重現首都之戰，好令人期待。讓我們繼續看下去」。

