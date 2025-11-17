賴喊話韓「不該替侵略者找藉口」 王鴻薇：因為沈伯洋轉戰台北才連日相挺？

王鴻薇再指，無獨有偶，沈伯洋今天受訪，稱「戰士沒有選擇戰場的權利」。如此和賴總統同拍唱和，感覺沈伯洋的參選台北之路，似有賴總統的關愛眼神。（圖／報系資料庫）

民進黨立委沈伯洋日前遭大陸放話全球追捕，賴清德總統呼籲立法院長韓國瑜，面對境外敵對勢力時應一致對外，「不該替侵略者找藉口」。韓國瑜也回擊賴「自己生病讓別人吃藥」，並表示維護台灣安全有四隻腳，但賴清德打斷三隻腳。賴清德今（17）日再度表示，請韓國瑜三思，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。對此，國民黨立委王鴻薇反問，賴清德的回應通篇不見聲援也被通緝的網紅八炯、閩南狼，難道賴是因為支持沈伯洋轉戰台北市，才連日相挺沈、為沈製造聲量？

「賴清德不聲援八囧閩南狼，要提名沈伯洋選台北了嗎？」，王鴻薇表示，上週賴清德針對沈伯洋遭陸方立案調查，竟牽拖韓國瑜院長，三軍統帥卻找韓國瑜求救，結果韓國瑜院長直球對決，指賴清德「自己生病讓別人吃藥」。除了要求不要消費沈伯洋委員以外，還提及賴清德主政下，包括民進黨台獨黨綱反對中華民國、整天搞大罷免毀壞民主、宣布對岸敵對勢力激發兩岸對立等，都是自斷台灣安全桌腳，是讓許多民眾感同身受，反倒讓賴清德成為眾矢之的。

王鴻薇指出，沒想到沉寂了數天，賴清德終於想到要回應了，但是回應卻解釋「這並不是要消費沈伯洋，也不是利用這個議題進行政治鬥爭」。問題是通篇不見聲援也被通緝的八囧、閩南狼，想到他們為大罷免的付出，八冏還說他也是沈伯洋，賴總統這樣真的太雙標。難道是因為支持沈伯洋轉戰台北市，才連日相挺沈伯洋，為沈伯洋製造聲量？

王鴻薇再指，無獨有偶，沈伯洋今天受訪，稱「戰士沒有選擇戰場的權利」。如此和賴總統同拍唱和，感覺沈伯洋的參選台北之路，似有賴總統的關愛眼神。

最後，王鴻薇說，「賴清德、曹興誠、沈伯洋這三位大罷免鐵三角，會不會再重現首都之戰，好令人期待，讓我們繼續看下去！」

