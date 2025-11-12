賴喊話韓「聲援沈伯洋」 鍾佳濱：中共跨境鎮壓並非台灣才會面對
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導
中共當局日前揚言要透過「國際刑事警察組織」（ICPO-INTERPOL）對綠委沈伯洋展開全球範圍的抓捕行動，總統賴清德昨（11）日公開喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，而韓今（12）日則強硬回嗆賴清德，先以民進黨主席的身分廢除「台獨綱領」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，「對中政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）已做了很好的示範，也並非台灣才會面對到中共跨境鎮壓的作為，盼大家能體察國際趨勢。
今早9時30分，民進黨團於黨團記者室召開「發揚女力國際爭光! IPAC力阻跨國鎮壓」記者會，包含鍾佳濱、黨團副幹事長范雲出席，並於會後接受輿情回應。
針對是否聲援沈伯洋，鍾佳濱指出，誠如范雲稍早所言，IPAC已經做了很好的示範，這並非單一國家要單獨面對，也並非中華民國台灣才會面對到中共這樣的跨境鎮壓作為，因此一個以歐盟國家議會為主體的IPAC，已經通過了布魯塞爾公告，可想而知這已非單一國家內部朝野合作，而是國際民主大同盟共同合作的議題。
他喊話，希望大家能體察國際趨勢，在國內不分朝野，誠如陳昭姿也不因為是民眾黨重要的立委而就不願意參與，還好就是有民眾黨的加入，讓台灣不分朝野能參與IPAC，相信未來韓院長也有這個智慧，帶領台灣的國會聯合其他民主同盟的國會，共同遵照布魯塞爾公告的方式，向中共表達這樣的態度與立場。
原文出處：快新聞／賴喊話韓「聲援沈伯洋」 鍾佳濱：中共跨境鎮壓並非台灣才會面對
