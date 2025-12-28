賴喊陳素月接班 謝衣鳯鬆口選縣長

賴清德總統（右六）28日前往彰化縣溪湖鎮福安宮參香，他在致詞時祝福國民黨立委謝衣鳯（右四）可以出線競選彰化縣長。（馮惠宜攝）

賴清德總統（前排左三）28日前往彰化縣溪湖鎮永安宮參香祈福，他在致詞時期盼大家全力支持民進黨提名彰化縣長參選人立委陳素月（前排左二）「接班王惠美縣長的工作」。（馮惠宜攝）

2026彰化縣長選戰提前白熱化，賴清德總統28日親赴彰化縣參香，在媽祖前正式為民進黨下屆縣長提名人選「定調」，宣布徵召立委陳素月出戰，更直接喊話希望能由陳素月順利「接棒」現任縣長王惠美；也意有所指地祝福國民黨立委謝衣鳯能夠出線，此舉也促成謝打破沉默正式表態爭取國民黨提名。

賴清德總統在參香行程中強調，民進黨選對會已達成共識，建議徵召陳素月。針對先前黨內競爭引發的波瀾，賴總統特別感謝參與「類初選」的立委黃秀芳、彰化市長林世賢及前市長邱建富，讚許他們展現民主風度，公開支持陳素月。

廣告 廣告

值得關注的是，曾質疑選對會作業程序並申請複查的邱建富，在總統抵達前受訪態度轉趨低調，強調在與祕書長徐國勇溝通後已釐清疑慮，現已轉為全力支持，重申「贏回彰化」是唯一目標。賴總統現場向鄉親請託，期盼大家能全力支持陳素月，讓她順利接班王惠美縣長的各項建設。

面對綠營提早布局，國民黨立委、現任彰化縣黨部主委謝衣鳯昨天也正式宣布參選。謝衣鳯表示，經過長時間思考與聽取支持者聲音，她決定挺身而出，不僅是為了改造彰化，更是為了整合黨內競爭者聲音與基層期待。

謝衣鳯出身彰化地方實力雄厚的謝家，祖父謝言信、母親鄭汝芬皆曾擔任立委，胞弟謝典林則為現任彰化縣議長。對於外界質疑可能出現「派系壟斷」的觀感，她強調選戰「勝選最重要」，並直言基層對民進黨人選提前出爐已出現焦慮，此時表態有助於後續整合。她也透露，已與黨中央溝通，未來將循黨內機制進行提名評估。

針對謝衣鳯的表態，另一位積極爭取國民黨提名的彰化縣府參議柯呈枋則表示尊重，認為這是民主政治常態。他強調，重點在於「誰最有能力解決問題」，他將持續爭取縣民認同。爭取國民黨提名參選彰化縣長的彰化縣工策會總幹事洪榮章表示，相信黨中央會有公平公正的處理程序，一切尊重中央機制。