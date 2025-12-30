賴喊陸可能在「2027年完成或具備武統能力」？ 最新民調打臉：5成4人不信

總統賴清德近日一再表示，大陸以2027年完成武統台灣的準備為目標，加速侵略台灣的軍事整備，引發外界熱議。而根據《遠見》今（30）日公布的最新民調顯示，對於賴清德「大陸以2027年完成武統台灣為目標」的說法，有5成4民眾表示不相信。

大陸始終強調台灣屬於中國一部分，兩岸勢必要統一，並堅持以和平統一為目標，但也不放棄武力；近年來更常痛批執政的民進黨意圖台獨、搞分裂，兩岸情勢也愈來愈緊張，而美中台關係也更難以預測。隨著以「務實台獨工作者」自稱的賴清德就任總統，並陸續發表互不隸屬等言論，中共已發動多次軍演，而賴今年更引述美方報告稱，大陸以2027年完成武統台灣的準備為目標，也喊話須因應準備，提出大幅增加國防預算等措施，甚至還發放「小橘書」告訴民眾如何在戰爭來臨時躲避危險。

然而依《遠見》今天公布「2026民心動向調查」，其中針對「賴總統於日前記者會說『北京可能在2027年完成或具備武力犯台的軍事能力』，請問你相不相信這個說法？」問題詢問民眾意見，結果有34.5％民眾表示相信（12.7%很相信、21.8%有點相信）、54.2％民眾不相信，（18.9%很不相信、35.3%不太相信）。《遠見》分析，這顯示多數民眾對短期內發生戰爭的風險評估，抱持相對保守的態度。

而在問題「對於中國大陸的整體印象是變好、變差，還是一樣」方面，分別有27.6％的人回答變好、10.9%一樣好；34.9％回答變差、9.8%一樣差，進一步詢問民眾看法，有56.6％的人認為，台灣應增加與大陸互動，25.9％「減少交流」。《遠見》分析，這顯示「希望兩岸交流」仍是社會主流意見。

調查說明，執行單位：遠見民意研究調查，調查地區：台灣地區22縣市，調查對象：居住在台灣地區，年滿20歲以上民眾，調查期間：2025年12月3日至12月11日，調查方式：電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），樣本規模：1,070份，抽樣誤差：對母體各項參數的推論，以95%信賴度估計最大抽樣誤差為±3%。

