賴喊「全民評評理」 董智森講古：你對台灣民主有何貢獻

董智森直批賴清德(左)對台灣民主缺乏貢獻，行政院長卓榮泰(右)更是沒有民意基礎。（示意圖／資料照／黃世麒攝）

總統賴清德2日喊話，總預算案卡關，但立院強行表決通過修正黨產條例等法案，希望全民評評理，甚至請立法院長韓國瑜發揮功能。媒體人董智森直言，行政院長卓榮泰沒民意基礎，賴也只是台灣民主的鐮刀派、收割者，對民主沒貢獻，應尊重代表民意的立法院。

董智森2日在《大新聞大爆卦》節目表示，我們常講，台灣未來的前途由2300萬人決定，台灣如果有什麼爭執的事情，也是由2300萬人來決定，就是「民主的程序」。在台灣誰最能夠代表民主？立法院！在立法院，官員站那邊，立委站這邊質詢，「國家至上」這邊站的是官員，「民眾第一」這邊站的是立委，「卓榮泰是沒有民意基礎的！」

「他一票都沒有！這個人我可以講『我看著他長大』。」董智森提到，雖然卓榮泰年紀比他大，但從卓在台北市議會當議員助理的時候，就跟卓熟識，是熟識，不是普通的交情。但看到這個人，已經變成這樣？「這些人心中，有羞愧之心嗎？」

董智森強調，過去這麼多前輩創造了民主進步黨，不就是希望台灣有更多的民主嗎？可是賴清德對台灣民主沒有貢獻。賴清德是民國85年才第一次選舉，當時民進黨已經成立十年了，你賴清德對台灣民主有什麼貢獻？有看到之前哪一場抗爭有賴清德嗎？從來沒有！蔡英文也沒有，他們這些人叫收割者、叫鐮刀派。「我過去認識的那些民主前輩，他們是鋤頭派！」

董智森直言，這些民主前輩去耕種，鬆土了，把民主的種子種下去，長出來了，黃信介、施明德這些前輩，哪一個不是這樣？這些收割者不曉得前人的辛苦，擺出這些嘴臉？立法院就是代表民意，行政院不能代表人民，「官字兩張口，都是自己在講！」

