賴喊「2027中共武統台灣」，鄭麗文籲「不要輕易挑起戰火」。（林弘笙攝）

總統賴清德26日記者會提到「中共以2027完成武統台灣為目標」引發關注。國民黨主席鄭麗文28日前往台中清水紫雲巖參拜受訪時表示，當國際社會努力降溫區域緊張之際，國家領導人更應審慎以對，強調台海局勢牽動全球，呼籲賴總統勿以敏感言論升高風險

鄭麗文表示，和平難能可貴，千萬不要輕言戰爭，美國總統川普近日才致電日本首相，希望東北亞緊繃情勢能夠降溫，俄烏戰爭也即將落幕，當國際社會都在努力滅火、降低衝突風險之際，賴總統卻在敏感時刻提出可能引發緊張的談話，無助區域穩定；台海和平不僅關乎全體人民的生命、幸福，也會牽動全球局勢，因此各國高度關注，強調「身為國家領導人，一言興邦，一言喪邦，賴總統必須慎言，不要在這個時刻點火、玩火。」

廣告 廣告

鄭麗文指出，高達1.25兆的軍事預算，面對可能的軍事衝突是否真能保住台灣？她不願做口舌之爭，但賴總統的長篇大論當中，充滿了謬誤、矛盾，如此攸關國家未來的重要政策，絕對不能當作兒戲，更不能成為挑起戰端的理由。台灣絕不能成為下一個烏克蘭，「難道賴清德要成為下一個澤倫斯基嗎？」

鄭麗文說，國民黨長期堅持「和平是最高價值」，台灣不能成為麻煩製造者；呼籲賴總統應調整路線與發言，不要因個人政治領導危機，而讓台海局勢承受不必要的風險，把整個台海賠進去，是一個非常不負責任的危險行徑。

【看原文連結】