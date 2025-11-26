賴喊1.25兆國防預算 徐巧芯：要戰爭了嗎？

▲總統賴清德投書《華盛頓郵報》，宣布將推出歷史性的400億美元（約新台幣 1.25兆元）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德投書《華盛頓郵報》，宣布將推出歷史性的400億美元（約新台幣 1.25兆元）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。國民黨立委徐巧芯今（24日）說，若照民進黨立委王定宇的說法，該特別預算經費主要集中在前四年，若將約1.3兆元分年次再加入常態預算，平時國防預算將高達GDP的4.5％左右，已逼近GDP的5%，這代表在總體總預算裡，國防預算將佔據一半，這樣的比率通常是戰爭中的國家才會編列，「請問兩岸現在是要戰爭了嗎？」

徐巧芯說，立法院尚未處理明年度高達9,500億元新台幣的常態性國防預算，若再加上400億美元的國防特別預算，總額將是天價。她擔憂國防預算佔總體總預算一半，將嚴重擠壓一般預算。這將導致原本可以新增的社會福利項目，以及關於教育、民生、衛生、健康等相關預算，都無法得到財源支應。

徐巧芯說，兩岸關係因為民進黨處理不當，確實需要提升國防預算，但必須思考這樣的編列比例是否合理，以及台灣是否只是在繳納「保護費」；此外，目前編列這麼龐大的預算，但具體採購的武器是否符合台灣實際需求？已採購的66 架F-16戰機結果一架都沒有交貨，高額的經費是否能落實到有效的防衛能力？賴清德政府雖然喊出這麼多經費，但立委手上卻沒有任何特別預算的細節，在缺乏預算明細的情況下，立委無法逐項審查預算的必要性與正當性。

徐巧芯呼籲，光就預算規模或增長速度來說，佔到總預算將近一半，將對民生產生巨大影響。她認為賴政府除了跟國外發聲，也應該向國內人民解釋，當總預算變成一半國防、一半民生時，是否對得起台灣人民。她強調，與其花大錢購買軍武，不如優先照顧國軍弟兄、改革軍人體系，讓更多年輕人願意從軍，像是行政院至今仍不執行立法院三讀通過的《軍人待遇條例》，忽視軍人福利。

