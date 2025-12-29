賴喊2026勝選抵抗中國 鄭麗文：兩岸兵凶戰危愈有利他賣「芒果乾」

總統賴清德。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德昨公開稱，中國已準備出手，想要用人工智慧和其他方式介入2026、2028選舉，若台灣要站得穩、繼續向前走，縣市選舉就一定要獲得勝利。對此，國民黨主席鄭麗文今（29日）感嘆，兩岸愈是兵凶戰危、對立，愈有利賴清德販賣「芒果乾（亡國感）」，因賴清德只剩這個方法，把自己的路給走絕了，

鄭麗文今接受《千秋萬事》廣播節目專訪期間，對於賴清德昨發表的談話。鄭麗文評論，事實上，錯誤的兩岸政策才是把台灣推向兵凶戰危、國際社會高度焦慮的原因。賴清德不斷試圖去挑釁、踩紅線的邊界，毫無感受到賴清德有要緩和兩岸關係、釋出橄欖枝、希望締造兩岸和平，感覺已經非常明顯。

鄭麗文表示，兩岸愈是兵凶戰危、對立，愈有利賴清德販賣「芒果乾」，賴清德只剩這個方法，因為賴清德沒有任何其它可以動員選票的力量，因為賴清德沒有任何政績、沒有任何人格特質讓大家喜歡這個領導人，也沒有任何可以解決問題的能力，只有不斷加深兩岸的恐懼，透過仇恨和恐懼做政治動員，所以賴清德不斷在內部找敵人，但這一招已經失靈了，否則大罷免不會大失敗。

鄭麗文說，賴清德已經沒有回頭的路，把自己的路給走絕了，她一直希望把賴清德喚醒回頭，但賴清德鐵了心，就是要把這條死路給走到底，看著賴清德不斷往這條絕路裡頭鑽，連累2300萬人，是一件非常悲哀的事情；但賴清德現在就是國家領導人，所以在一個民主社會，她希望在野黨代表的是主流民意、代表的是愛好和平、希望對國際社會作出更重大的貢獻。

鄭麗文指出，賴清德講的話已經毫無邏輯可言，大家可以看出，賴清德一心一意寫的就是贏得明年大選，就怕自己真正的跛腳，因為，大罷免大失敗後，前總統蔡英文的力量正在異軍突起、快速重新整隊，又重新積極活動中，所以賴清德壓力特別大，因為擔心2026若沒選贏，就會被民進黨內「逼宮」，這就是賴清德現在心中真正最深的恐懼。

