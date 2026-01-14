賴嗆不容許「中國的手伸進台灣」 國台辦：台獨越狂反獨繩索越緊

大陸國台辦上週將我內政部長劉世芳與教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，總統賴清德對此譴責北京對台灣人民「跨境施壓」，強調絕不容許「中國的手伸進台灣」。國台辦發言人今（14）日稱，「台獨分子在台獨絕路上越瘋狂，反『獨』的繩索就勒得越緊」。

總統賴清德。（資料照／翻攝中華民國總統府）

賴清德8日受訪時表示，身為總統，對任何「被中國跨境鎮壓」的人民感到驕傲，稱不論鄭英耀、劉世芳或陳姓檢察官等其他官員或民意代表，都能站在自己崗位上為國家奮鬥，毫不畏懼中國大陸威脅。

賴清德還再度向人民承諾一定會好好守護國家，維護全體國民生命財產安全，「絕不容許中國壓力、中國的手伸進台灣這塊土地」。

國台辦發言人朱鳳蓮。 （圖／翻攝《央視網》）

對此，國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行記者會上聲稱，「台灣是中國的台灣」。台獨分子分裂國家、破壞兩岸關係，中方將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。她強調，「台獨分子在台獨絕路上越瘋狂，反『獨』的繩索就勒得越緊，等待他們的將是正義的審判和身敗名裂的下場」。

另外，被北京制裁、不能入境中國大陸的日本「中國裔」參議員石平日前訪台出席研討會。賴清德指出，石平以行動證明了中華民國和中華人民共和國互不隸屬。

朱鳳蓮批評稱，賴清德夥同「個別民族敗類、宵小之輩」上演鬧劇，炮製散布台獨分裂謬論，令人不齒。她表示，民進黨政府「無論搞什麽小動作，都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的事實，都改變不了台獨必然敗亡的下場，更阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢」。

