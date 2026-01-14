賴嗆不容許「中國的手伸進台灣」 國台辦：台獨越狂反獨繩索越緊
大陸國台辦上週將我內政部長劉世芳與教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，總統賴清德對此譴責北京對台灣人民「跨境施壓」，強調絕不容許「中國的手伸進台灣」。國台辦發言人今（14）日稱，「台獨分子在台獨絕路上越瘋狂，反『獨』的繩索就勒得越緊」。
賴清德8日受訪時表示，身為總統，對任何「被中國跨境鎮壓」的人民感到驕傲，稱不論鄭英耀、劉世芳或陳姓檢察官等其他官員或民意代表，都能站在自己崗位上為國家奮鬥，毫不畏懼中國大陸威脅。
賴清德還再度向人民承諾一定會好好守護國家，維護全體國民生命財產安全，「絕不容許中國壓力、中國的手伸進台灣這塊土地」。
對此，國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行記者會上聲稱，「台灣是中國的台灣」。台獨分子分裂國家、破壞兩岸關係，中方將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。她強調，「台獨分子在台獨絕路上越瘋狂，反『獨』的繩索就勒得越緊，等待他們的將是正義的審判和身敗名裂的下場」。
另外，被北京制裁、不能入境中國大陸的日本「中國裔」參議員石平日前訪台出席研討會。賴清德指出，石平以行動證明了中華民國和中華人民共和國互不隸屬。
朱鳳蓮批評稱，賴清德夥同「個別民族敗類、宵小之輩」上演鬧劇，炮製散布台獨分裂謬論，令人不齒。她表示，民進黨政府「無論搞什麽小動作，都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的事實，都改變不了台獨必然敗亡的下場，更阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢」。
延伸閱讀
小綠造反？時力長文轟賴清德「自廢武功」 網友酸：忘切帳號
接掌海基會董座 蘇嘉全：服務在陸的台商、人民不會窒礙難行
卓榮泰選台北市長？徐巧芯：就是賴清德趕人手法
其他人也在看
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 219
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 52
黃國昌訪美，台灣關稅搶先曝光！他揭美國出大招：在野主席比總統更快到華府
2026新年立法院朝野對立氛圍加劇，國防特別條例、總預算僵局未解，「兩年條款」即將生效的民眾黨主席黃國於美東時間12日5時40分抵達華盛頓，預計自10時與美方5個部門進行實體會議；值得注意的是，黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報（New York Times）搶先揭露，台灣關稅可望降至15%。對於黃國昌突宣布訪美引發綠營質疑，作家「漂浪......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 214
賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 121
柯志恩喊決戰新潮流 吳子嘉認：不開戰就等死！
民進黨2026高雄市長初選13日結果出爐，由立委賴瑞隆以0.61個百分點微幅差距勝過邱議瑩出線，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩。柯志恩回應表示，未來將是兩人之間的決戰，也是她與新潮流派系的對決，期待展開一場君子之爭。對此，媒體人吳子嘉分析，新潮流派系作風狼性，必定將對手鬥到你死我活，直言柯志恩若堅持君子之爭，就不用打這場選戰。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 41
初選殺到見骨！ 前扁辦主任示警賴清德：恐現台南倒、全台敗
民進黨高雄市長初選民調結果最快將於今早（13日）揭曉，前扁辦公室主任陳淞山昨在《美麗島電子報》發表評論警告，無論初選結果如何，賴清德都必須與黨內派系大老共同出面安撫落敗者情緒，盡力化解初選累積的政治恩怨與裂痕，其中台南市長更是關鍵，否則恐出現「台南倒、全台就敗」的連鎖效應。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 109
賴瑞隆出線迎戰柯志恩！媒體人揭未來「關鍵2重點」：要慎重
民進黨高雄市長黨內初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆勝出。媒體人陳敏鳳分析年底高雄市長選戰，她說，國民黨立委柯志恩是相對強的人選，之後就要看賴瑞隆的整合能力，以及高雄市長陳其邁的輔選。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 23
名單沒有王世堅！點名6將挑戰蔣萬安 他曝綠營最佳布局：別輸了怪兵器不好
面對即將到來的2026大選，台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」被視為一大焦點，民進黨卻遲遲挑不出最強人選，布局受到高度關注；被點名最有機會挑戰蔣萬安的民進黨立委王世堅，日前受訪再度強調自己無意參選，並進一步點名6位人選，呼籲黨中央「讓最強的人選出來」。民進黨台南市初選在即，王世堅昨（11）日現身台南、力挺立委陳亭妃，並在接受媒體聯訪時再度表示，自己的戰場就在......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 98
藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案
即時中心／潘柏廷報導立法院目前仍未審竣「115年度中央政府總預算」以及高達1.25兆「國防特別條例」，原因是藍白立委以未編列軍人加薪預算等為由，便在立法院程序委員會擋下，且已高達6次；儘管民進黨團再度提案，但經藍白人數優勢下以贊成8人、反對10人的結果，使得總預算、軍購第7度被封殺。值得注意的是，國民黨立委羅智強今（13）日中午在立法院程序委員會宣稱，兩黨已經會商針對新興計畫、急迫性的民生預算會提出來，讓立法院同意後動支；不過，不分區綠委沈柏洋痛批，所有總預算包含新興計畫、原來的計畫但有新增金錢，政院去年（2025）8月就提出送到立法院，「沒有說什麼新興計畫還要另外再提出，這是史無前例的要求」。原文出處：快新聞／藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案 更多民視新聞報導脫黨參選？高雄市長初選賴瑞隆勝出 林岱樺重磅發聲了賴瑞隆將披綠袍角逐高雄市長 柯志恩稱與新潮流決戰：開始君子之爭快新聞／綠高雄初選賴瑞隆勝出 陳其邁喊話：團結整合迎接大選民視影音 ・ 23 小時前 ・ 15
民眾黨擬自提「國防預算條例」 黃國昌：赴美後反對院版決心更強烈
藍白昨在立法院程序委員會第8次封殺行政院所提攸關1.25兆元的國防特別預算條例。甫率團訪美回台的民眾黨主席黃國昌今天表示，從美國回來以後，他反對的決心只有更強烈、沒有軟化；他強調，台灣有強化國防的必要，但錢要花在刀口上，不能成為某些軍火商掮客眼中的大肥肉，民眾黨將自提草案，相關內容他在華府說明清楚。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 9
民進黨北市誰戰蔣萬安？王世堅點名卓榮泰等六人 黃暐瀚揭謝、蘇曾有前例但「現況不可能」兩大原因
2026北市選戰布局！王世堅點名卓榮泰、鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤比他強。黃暐瀚統計吳怡農、沈伯洋、苗博雅等9人名冊，直言卓榮泰參選「不可能」，並曝光民進黨40%防線的兩守兩攻戰略。風向台灣 ・ 2 天前 ・ 29
賴清德期中考／南二都人選牽動北桃布局 「德意志」成關鍵
備戰年底九合一選舉，民進黨縣市長提名工作已接近尾聲。廣受全國矚目的南、高二都初選民調自12日至17日間進行，兩地都是國民黨本次選戰重點強攻區，提名人選對民進黨至關重要，能否守住南二都攸關期中選舉成敗，也是兼任黨主席的總統賴清德競選連任的風向指標。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 14
白宮突發文「天佑美軍」 議員爆恐今晚轟炸伊朗｜#鏡新聞
川普週日表示，美國正在研究對伊朗採取的非常強硬的措施，並將做出決定，因為伊朗伊斯蘭共和國已開始越過紅線：「他們似乎開始越過我的紅線了，而且似乎有一些不應該被殺的人被殺了」。美國官員告訴路透社，說美國總統川普預計週二，討論對伊朗的制裁等各種選項，不派地面部隊，但是，共和黨議員葛蘭姆在一場募款活動上暗示，可能會在今晚(1/12)，轟炸伊朗。同一時間，白宮在社群平台PO出「川普握拳照」，寫下：天佑美軍、我們正要開始，被認為是：出兵的暗示。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
批藍白提彈劾立院淪「垃圾時間」 陳培瑜：鬧劇起點就是國會擴權
立法院今（14）日舉行第1場總統彈劾案公聽會，立法院民進黨團書記長陳培瑜發言時火力全開，痛批這場公聽會根本是「荒謬的鬧劇現場直播」。她直指藍白兩黨因為「國會擴權法案」被宣告違憲、不甘心無法將總統賴清德叫到立法院「問話」，才提出彈劾案，目的就是為了「羞辱賴總統」；她更砲轟現在的立法院是在「陪藍白立委作自由時報 ・ 42 分鐘前 ・ 3
揭穿政治承諾的謊言
近日台灣社會接連爆出多起政府施政不力的爭議，從F-16戰機缺乏基本的防撞地系統和防寒衣配備，到少子化辦公室根本不存在，再到地方政府推動免費營養午餐卻遭中央打槍。這些事件看似獨立，實則反映出一個共同現象：政治人物擅長開支票，卻不擅長兌現承諾。當民眾滿懷期待打開那些標榜政績的櫃子，才發現裡頭空空如也。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
高市早苗傳將解散國會 矢板明夫曝3原因：向北京表明日本社會立場
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗傳出將在月底解散眾議院提前改選，印太戰略智庫執行長、資深媒體人矢板明夫分析，高市政府選擇此時這麼做的3大理由，其1是未來國會將維持挺台強硬路線，還是回到以前對中國妥協的方向之爭。矢板明夫強調：「這場選舉，不只是權力之爭，更是方向之爭。希望親台、重視民主價值的高市早苗首相，能夠在選舉中取得勝利，為日本帶來一個更穩定、也更堅定的未來。」 矢板明夫在臉書發文寫道：「據日本媒體報導，高市早苗首相已正式決定解散國會，並於下個月舉行眾議院選舉。這一決定震動了日本政壇，也將對今後日本的政治走向產生深遠的影響。表面上看，日本正處於『多事之秋』。無論是物價、經濟、外交，還是對中國與安全政策，都有大量棘手課題等待處理。在野黨因此批評，高市此時解散國會，等於製造政治空白。但事實上，高市的判斷恰恰相反，她正是為了消除政治空白，才選擇現在出手。」 矢板明夫說，第一個原因是政權基盤脆弱不利於施政，目前執政的自民黨和日本維新會加起來才剛好只有233席過半，這樣的「邊緣多數」讓政權極不穩定。只要有一名議員缺席或倒戈，那麼預算案、人事案甚至重要法案都有被否決的風險。在各委員會中，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 5
新／黃國昌今早返台 將開記者會：這個國家需要有一些行動
新／黃國昌今早返台 將開記者會：這個國家需要有一些行動EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 3
黃國昌訪美喊談關稅！美媒先曝「調整至15%」 她酸：原來是被叫去當面講清楚？
有外媒報導指出，美國川普政府與台灣之間的貿易談判已接近完成，美方擬將台灣輸美產品的關稅稅率，調整至15%，而先前民眾黨主席黃國昌才稱要赴美談關稅，對此，名嘴吳靜怡今（13）日酸，｢原來黃國昌是被美國叫去當面講清楚｣？鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 7
影／尹錫悅遭求處死刑！ 藍委轟民進黨也想戒嚴、賴清德破壞憲政
南韓前總統尹錫悅涉內亂首謀罪，違反憲法遭求處死刑，立委葉元之今天（14日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問時表示，民進黨骨子裡藏著戒嚴的思維，應該要警惕，而賴清德最近的作為，跟毀憲亂政差不多。中廣新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
黃國昌支持國防預算有條件？卓冠廷揪出華府人士「1關鍵說法」！
論壇中心／綜合報導民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，據《自由時報》報導，華府資深人士透露，美方安排黃國昌此行，主要目的在於當面向其再次重申，在當前印太局勢下，強化台灣國防實力已是「刻不容緩」的要務，希望他與他所領導的台灣民眾黨能夠屏除黨派歧見，在國防及安全事務上展現台灣的一致對外。對此，民進黨新北市議員卓冠廷在《頭家來開講》節目上分析「該篇報導關鍵」。有趣的是該報導指出黃國昌在台期間曾向美方表示，為了國家安全他和他的政黨將支持包括國防特別預算在內的重要防衛投資，但也希望在展現態度前能有在美國實地了解觀察的過程，以利後續處理。卓冠廷直言，「大家聽懂問題在哪裡嗎？就是黃國昌在卸任前，要求美方幫他安排一趟畢業旅行，他說願意支持國防預算，但要到美國實地了解，所以美方後來按照黃國昌的要求，還幫他安排了美國國安會、國務院，連美國貿易代表署都跟他會面」。不過面對華府人士的說法，黃國昌否認，表示他人還沒回到台北，就有一些民進黨御用寫手，引據華府不知名消息人士的來源，捏造一些根本沒發生過的對話，試圖帶風向。原文出處：華府人士曝美方要求？卓冠廷分析「1內容」：黃國昌支持國防條件是要訪美！ 更多民視新聞報導黃國昌訪美中！台美關稅傳15% 鍾佳濱：用Wi-Fi或念力促都支持黃國昌訪美！紐時先揭台美關稅15% 她開酸「這句話」黃國昌準備返台！訪美期間紐時稱關稅降至15% 秀背影照畫面曝民視影音 ・ 19 小時前 ・ 發表留言