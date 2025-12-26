賴嗆總預算未審沒資格談憲政 國民黨：只想掌權、不想負責的政治渣男

總統賴清德。總統府提供



記者周志豪／台北報導

因政院拒依法編足軍人加薪等法定預算，明年度中央政府總預算在立院至今未完成付委，總統賴清德據此嗆立院「有什麼資格談憲政」？國民黨今反酸，賴踐踏民有、民治、民享開國精神，原來我國民權還要看總統覺得有無資格？

國民黨回應，立院三讀通過軍人加薪、提升警消退休金修法，賴政府違法不編預算，才導致如今僵局；賴清德不善盡溝通協調責任，只想國會乖乖聽話，甚至情勒全民、高喊「在野獨裁」，根本是只想掌權、不想負責的政治渣男。

廣告 廣告

國民黨表示，審查預算、監督行政是立院天職，國會是代表民意的殿堂，政府應依法執行國會三讀通過的法案，民權不是賴清德的施捨，不須賴同意；監督的聲音更不是雜質，而是代表民意制衡的力量。

國民黨認為，賴清德動用大法官封殺立法權，如今又喊出「資格論」，坐實賴口中的「不是表決多數就是贏」，只有贊成賴、支持民進黨的聲音才算數。

國民黨質疑，提升軍警消待遇，是落實照顧國家英雄，賴政府寧願把錢給馬桶商買軍火，卻不照顧軍人，談何提升國防、抵抗侵略？

更多太報報導

籲民眾挺彈劾護憲 洪秀柱：賴政府正踐踏憲政、架空制衡

賴清德批卡總預算沒資格談憲政 民眾黨酸「三不總統」再多一個不要臉？

賴清德重砲轟在野：政治理由阻擋預算「還有什麼資格談憲政？」