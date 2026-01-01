賴嗆藍白彈劾浪費時間 沈政男：如何知道綠委不會倒戈

國民黨、民眾黨立院黨團發動彈劾總統賴清德，並邀被彈劾人賴清德到立法院說明。賴清德今（1日）在元旦談話後表示，「如果一定要對我提出彈劾，至少正事也應該要做，國防特別預算、總預算要排入審查」，更指出「不把立法院寶貴時間拿來審查總預算國防特別預算，卻把時間浪費這裡」。常在臉書評論時事的精神科醫師沈政男表示，賴清德稱，藍白在立院沒過三分之二，彈劾只是浪費時間。沈政男不禁表示，你如何知道民進黨立委不會倒戈？

沈政男今（1日）在臉書貼文表示，彈劾總統如果是追究法律責任，為何由立法院發動，而且必須三分之二多數才能成案？事實上在修憲之前，中華民國憲法規定的總統彈劾制度是由監察院三分之二席次發動，交由國民大會進行罷免表決，代總統李宗仁就是被監察院彈劾，最後被國民大會罷免，所以說不管對於總統彈劾或者罷免，本質上都不是追究法律責任，而是政治責任。真正要追究賴清德的法律責任，是在他下台以後，給予刑法起訴與審判。

沈政男接著表示，修憲以後，彈劾總統發動由監察院轉移到立法院，國民大會的罷免也改成由憲法法庭審判，這其實是相當矛盾的制度，因為大法官是由總統提名，怎麼反過來評議總統彈劾案？他認為，台灣的法政體制就是一團亂。

沈政男更點出，如果今天賴清德彈劾案在立法院經三分之二決成功提出，那麼接下來必須由憲法法庭三分之二大法官出席才能進行評議，問題是現在那5名大法官胡亂開庭做評議，還說未出席不計入總額，那麼以後憲法法庭評議賴清德彈劾案，也只要5名大法官出席就夠了。所以「5名大法官做憲法評議」是多麼荒謬，賴清德自己的總統位置受到了嚴重影響而不自知。

沈政男指出，賴清德稱，藍白在立院沒過三分之二，彈劾只是浪費時間。沈政男不禁表示，你如何知道民進黨立委不會倒戈？至少民進黨立院黨團總召柯建銘對於不副署的看法就跟賴清德不同。真正浪費台灣一整年時間的是大罷免，而參與最深之一的就是賴清德。他對於大罷免暗中力挺，對於彈劾自己嗤之以鼻，完全沒有民主素養，說台灣會走向有選舉的獨裁絕不冤枉他。

