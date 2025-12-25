賴嗆藍白「有什麼資格談憲政」 賴苡任轟：你是民選元首欸

「115年度中央政府總預算案」持續卡關，總統賴清德今（25）日出席活動時表示，若立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算，不要再跟人家談什麼憲政，連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格談憲政？對此，國民黨前副發言人賴苡任砲轟，賴清德的選票、薪水，以及權力都來自人民，「你跟人民談資格？那你什麼資格？你是民選的元首欸，拿袁世凱來形容你都是在羞辱袁世凱」。

賴清德今天下午出席桃園機場第三航廈北登機廊廳啟用典禮，在致詞時談到，國家持續在進步，不管中央政府或地方政府的合作，或是民間企業打拚，都是推動國家進步重要力量，在這種狀況下，希望國會能夠支持協助國家持續進步，中央政府總預算應該要迅速付委。他指出，今天是耶誕節，也是行憲紀念日，《憲法》明文規定立院對明年度預算要在今年12月31日前審竣完畢，但現在只剩下6天，連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會。

賴清德續批，所以如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算，不要再跟人家談什麼憲政，連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格談憲政？

針對賴清德的說法，賴苡任今天在臉書發文表示，一個選票、薪水，以及權力都來自人民，任期也才4年的民選總統，反過來嗆人民「你有什麼資格」，這種話民進黨秘書長可以講、民進黨立委可以講，民進黨市議員可以講，就只有做為總統的賴清德不能講，「你跟人民談資格？那你什麼資格？你是民選的元首欸，拿袁世凱來形容你都是在羞辱袁世凱」。

