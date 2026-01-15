賴國情報告軍費案 朝野協商破局

立法院朝野黨團十五日協商總統國情報告案，由民眾黨團總召黃國昌（後左）擔任主席，但最終協商仍宣告破局。（中央社）

朝野黨團十五日協商總統國情報告案，藍白呼籲總統賴清德到立法院報告國防特別預算，民進黨團指立法院無權指定總統報告內容，協商宣告破局。會議主席、民眾黨團總召黃國昌裁示，後續將依《立法院職權行使法》相關規定處理。

由於邀請總統國情報告提案已逾一個月冷凍期，外界預期最快十六日可在院會交付表決。

行政院提出規模一兆二千五百億元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，日前在立法院程序委員會遭藍白立委質疑內容與金額，未能順利付委審查。藍白黨團隨後主張，鑑於國防特別預算金額龐大，涉及國安與財政配置，總統有必要親赴立法院說明政策方向並備詢。

十五日協商中，國民黨團書記長羅智強與民眾黨團副總召張啟楷表示，一兆二千五百億元國防特別預算恐排擠社會福利與基礎建設支出，社會高度關注，總統應向國會與全民清楚說明。羅智強指出，若協商無法取得共識，建議依法送院會處理。

民進黨團則持反對立場。黨團書記長陳培瑜表示，去年十二月美方宣布對台軍售金額約三千五百億元，與目前討論的《國防特別條例》屬於不同層次議題，僅部分重疊；且該特別條例內容除對美軍購外，尚包括維修、訓練、後勤支援及培植本土國防產業。

針對藍白要求總統赴立法院國情報告並接受立委諮詢。陳培瑜指出，依一一三年憲判字第九號解釋，立法院得邀請總統進行國情報告，但並非總統的憲法義務；總統是否出席、報告議題與方式？均屬其職權範圍，民進黨團不予支持相關提案。

首輪協商未果後，民進黨團提前離席，黃國昌裁示協商破局。