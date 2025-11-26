賴增加國防預算.藍罵玩火 AIT：期待各黨找到共同立場

台北市 / 綜合報導

用追加1.25兆國防預算，加速打造「台灣之盾」，總統賴清德的投書，讓美國在台協會處長谷立言也表達歡迎，除了會支持台灣，快速取得關鍵不對稱戰力之外，更期待台灣各個政黨能在此議題上找到共同立場。但對此，國民黨主席鄭麗文今（26）日在中常會上批評，賴清德的舉動會讓台海變成火藥庫，是玩火的行為。

國民黨主席鄭麗文說：「賴總統您在玩火啊，讓台海變成了火藥庫，還把台灣變成了兵工廠。」重話抨擊總統賴清德，讓台海緊張局勢又掀起千層浪，國民黨主席鄭麗文不滿，國防預算將加碼1.25兆，在中常會上公開質疑，國民黨主席鄭麗文說：「我們的舉債規模就要突破5千億，它已經遠遠的超過了我們法定的舉債上限，如此自貶身價自毀國格。」

將特別預算連結兩岸情勢，更指控中央不守財政紀律。不過針對擴大國防預算規模，美國在台協會表達歡迎，認為如果要嚇阻全球和平所面臨的空前挑戰，這些投資是不可或缺的，不過正如支持台灣，是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，AIT也期待台灣各個政黨，能在此議題上找到共同立場。

但與此同時立法院國民黨團貫徹兩岸和平路線，研議修改「國籍法」，讓中配參政權不受規範，由國民黨團總召傅崐萁領銜提案，若要參選或擔任公職，得回歸兩岸人民關係條例，不適用國籍法規定，草案將排入28日院會議程，但國民黨內諸侯，走中間路線明確表態，民代應該以中華民國作為唯一國籍。

台中市長 盧秀燕(11/24)說：「中華民國的民意代表，應該以中華民國為唯一效忠的對象，所以當然應該只有一個國籍，就是中華民國國籍。」新北市長侯友宜說：「最重要的我們的國家叫中華民國，我們每一個人就是要效忠中華民國，這也是我們的態度都不變的。」藍營似乎意見分歧，民進黨藉此喊話不應暴衝修法，國籍法陷入朝野論戰。

