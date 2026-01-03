賴士葆喊「中國有1500具長程飛彈」！律師一張圖打臉：有夠外行

政治中心／李紹宏報導

針對台海衝突，前美國防部官員胡振東在節目上分析，中國約只有600具飛彈發射器，重點是美國協防台灣的機率「幾乎是100％」，卻遭立委賴士葆質疑，還拿數據「證明」中國有1500具以上長程飛彈。然而，賴士葆引用的飛彈總量數據疑似混淆核武洲際飛彈，反遭網友嗆根本自打臉，連林智律師也傻眼，酸「只有軍事外行人，才會以為中國會拿5000公里以上的彈道飛彈打台灣啦！」

林智群指出，賴士葆引用的1500具飛彈發射器中，將射程極遠、主要用於核威懾的洲際（ICBM）及遠程飛彈（IRBM）納入，若扣除此類不符攻台效益的武器，真正具威脅的短、中程發射器僅約600具（以Launchers該列計算）。（圖／翻攝自林智群臉書）

根據了解，胡振東在《華視》節目中透露，美軍介入台海衝突的模式並非傳統的「大規模部隊登陸」，而是透過強大的外圍打擊力執行「拒止戰略」（Strategy of Denial）。此外，中國目前對台第一波攻擊的主力約為600具飛彈發射器，一旦飛彈升空，台美雷達系統可在數秒內鎖定路徑，台灣具備在短時間內反擊並癱瘓對方半數發射器的能力。

針對胡振東的說法，立委賴士葆在臉書反駁，並拿出一份美國國防部2024年的報告截圖。賴士葆說，報告顯示中國擁有超過1500具長程發射器，認為胡振東刻意低估數據，是在傳遞「戰爭無懼」的認知作戰，目的是為政府擴編軍購案鋪路。

國民黨立委賴士葆。（圖／資料照）

不過，賴士葆的計算方法，隨即被林智群律師揪出問題；賴士葆所稱的1500具發射器中，包含兩類飛彈：洲際彈道飛彈（ICBM），射程超過5500公里，以及遠程彈道飛彈（IRBM），射程3000至5500公里。

專家分析，ICBM與IRBM主要作為核武載具及戰略威懾使用，若用來跨海打擊台灣，不僅成本極高，更不符經濟效益，且精準度相對較低，在實戰邏輯上極不合理。

此外，若細看賴士葆提供的圖表，將目標鎖定在真正具備威脅台海能力的短程彈道飛彈（SRBM）與中程彈道飛彈（MRBM），兩者發射器加總數量恰好約為600具。賴士葆試圖反駁的數據，反而證實了胡振東對第一線戰況評估的準確性。

前美國國防部官員胡振東。（圖／前進新台灣）

因此貼文一出，被網友砲轟，「擋軍購就是台灣叛徒！就這麼簡單！！」、「請問哪一國的白痴會用ICBM攻擊一個幾百公里外的敵對國家？」、「拿長程飛彈發射器打台灣，可能要從新彊發才能打到台灣吧」。林智群律師也狂酸，「只有軍事外行人，才會以為中國會拿5000公里以上的彈道飛彈打台灣啦！」

