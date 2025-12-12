賴士葆嗆年金「不砍也會破產」！網酸：沒想執政了

政治中心／徐詩詠報導



立法院今（12）日針對「反年改修法」，下午議程以「包裹式處理」兩案。院會於下午進行表決，最終相關法案皆以同意60票、不同意48票，在藍白掌有國會多數的優勢下被通過。不過，政治工作者周軒透露，藍委賴士葆竟主張「年金不砍也是會破產」，讓不少網友盛怒批國民黨大概是沒想重返執政了。





國民黨日前推動「反年改」修法，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減。但根據銓敘曾示警，若修法通過，退撫基金破產時間將大幅提前，屆時擴大撥補，國人平均一人要負擔2萬9900元。不過賴士葆竟表態：「不停砍它也是破產啊，只不過晚4年破產嘛，對不對？所以這裡面來講的話，這個雇主是政府欸，政府要負最大責任嘛。」

對此，周軒在臉書大酸：「國民黨終於有人對他們停砍年金的提案講大實話了！」多數網友則認為「他是說先弄破產沒得領之後，讓大量軍公教去壞民進黨，他們才有機會再拿回執政權」、「那就破產！不要撥補！為什麼要撥補？為什麼要讓我們勞工繳稅養這些平均退休金五萬多的公務人員？ 勞工天花板才兩萬多，完全不合理！」、「果然不要臉就對了，真的很棒」、「真是大聰明！那不如立刻破產吧，反正沒差？」、「這是國家的錢，不是民進黨的錢，國家是大家的」、「看起來應該是沒有想執政了，所以就算破產也跟他們黨沒關係」。





