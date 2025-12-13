賴士葆對砍年金說大實話？嗆「不砍也會破產」 網氣酸：沒想重返執政了

政治中心／林昀萱報導

藍白仗著人數優勢，三讀通過公教退撫修法。（圖／資料照）

立法院院會12日在藍白人數優勢下，三讀通過反年改法案。政治工作者周軒透露，國民黨立委賴士葆主張「年金不砍也是會破產」，引起網友不滿砲轟「整個國民黨垃圾到不行」、「結論：國民黨沒有想要重返執政的意思」。

立法院會12日三讀通過公教退撫修法，提前停止調降月退所得替代率。銓敘部示警，提前停止調降月退所得替代率」一事，將使得公、教退撫基金會分別提早3到4年用罄，時間點就落在民國134、131年。周軒12日在臉書指出，賴士葆表示：「不停砍它也是破產啊，只不過晚4年破產嘛，對不對，所以這裡面來講的話，這個雇主是政府欸，政府要負最大責任嘛！」

賴士葆表示，年改不停砍也是破產被網友酸爆。（圖／翻攝畫面）

一席話讓周軒忍不住大酸「國民黨終於有人對他們停砍年金的提案講大實話了！」網友見狀也不滿怒轟：「即使要破產也應該公平清算大家分吧，你先挖一大塊去給你自己人」、「那就破產！不要撥補！為什麼要撥補？為什麼要讓我們勞工繳稅養這些平均退休金五萬多的公務人員？勞工天花板才兩萬多，完全不合理！」「整個國民黨垃圾到不行」、「結論：國民黨沒有想要重返執政的意思」、「中國國民黨終究要跪舔要投降，1949年就不該跑來台灣了」、「藍白眼裡沒有台灣的未來」、「果然不要臉就對了，真的很棒」、「一種反正不關我的事的概念」。

