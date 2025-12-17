賴士葆批卓榮泰不副署財劃法違憲 莊翠雲：是否違憲要憲法法庭審判

立法院財政委員會，財政部長莊翠雲備詢。(記者王藝菘攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰表示不副署立法院11月三讀通過的「財政收支劃分法」修正案，引發在野不滿。國民黨立委賴士葆今天在立法院財政委員會質詢財政部長莊翠雲，指行政院長沒有權利不副署，這是義務，批卓榮泰違憲；莊翠雲回應，是否違憲還是要憲法法庭來審判。

賴士葆表示，賴清德總統說行政院長卓榮泰表明本次修正侵害行政權，違憲重大且明顯，怎麼會賴清德、卓榮泰兼大法官呢？違不違憲是憲法法庭來定的，不是卓榮泰定的，也不是莊翠雲定的。立法院三讀通過的法案，行政院長沒有權利不副署，副署是義務，所以這是行政院長的義務不是權利，卓榮泰是毀憲亂政，違憲的做法。莊翠雲表示，是否違憲還是要憲法法庭來審判。

民進黨立委吳秉叡則表示，財劃法現在這麼多的版本，有修正的一版、二版和三版，行政院現在不副署，至於統籌分配稅款現在估計可以分給地方政府的金額有多少？莊翠雲表示，8840億。吳追問營業稅重新分配比例後，地方政府會拿到58.5%的營業稅，那中央政府是多少？莊表示，114年度中央政府的營業稅編列的稅入是3830億，但115年根據新的財劃法，中央只有296億的營業稅，預估比過去少3038億，地方政府的金額，則是115年比114年就增加了3534億。

吳秉叡表示，這少的3千多億先劃掉，中央的稅收有沒有增加？莊翠雲表示，是有增加的，所得稅增加7%，但由於差到3000多億，所以115年度中央政府總預算編列的舉債數是2992億。

吳秉叡表示，既然錢撥這麼多，事權應該要分配，地方政府多做哪一些事，中央政府哪一些事少做，應該爬梳釐清。地方議員跟他反應，認為他們預算是審假的，到底他們會拿到多少錢都不清楚，好像在開玩笑一樣，甚至還說只要是先編，不能來的就先舉借，弄成一團糟。

此外，吳秉叡也詢問，總預算可能審不到，會造成什麼影響？莊翠雲表示，到目前沒有審查，會讓政府在施政上有一些窒礙，明年度的稅出預算都會受到限制，第一不能超過114年的實際執行數，有一些新興計劃也沒有辦法執行。

