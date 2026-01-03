賴士葆擋軍購又貼中國軍力報告批胡振東「胡說」林智群：自證外行

國民黨立委賴士葆。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 前美國防部官員胡振東日前接受華視節目《我想問的是…》訪問，針對台海議題詳細解釋，若台海爆發戰爭，美軍會如何協助台灣。節目播出後引發熱議，國民黨立委賴士葆聲稱中國長程發射器就有1500具，跳腳批評胡振東「胡說八道」。對此，律師林智群表示，只有軍事外行人，才會以為中國會拿5000公里以上的彈道飛彈打台灣啦！

林智群發文寫道：「胡振東教官受訪影片出來後，大家恍然大悟原來美國是怎麼準備台海戰爭部署的，並提到中國飛彈再多，也是受限於發射器數量，中國只有600具發射車，一次只能發射600枚飛彈。然後賴士葆很生氣，說中國長程發射器就有1500具，不是胡教官講的600具，胡教官胡說八道！並提出美國2025年評估中國軍事力量報告，做爲證明。」

林智群指出：「賴士葆提出的那張圖，剛好明胡教官講的是對的！中國打台灣，只會使用中短程彈道飛彈，發射器就是600個！只有軍事外行人，才會以為中國會拿5000公里以上的彈道飛彈打台灣啦！賴士葆該不會以為5500公里飛彈發射車，可以用來發射300公里的飛彈吧？」

網友紛紛留言回應：「對方有1500具發射器，那我們國防預算還不加好加滿，結果在那邊一直擋，邏輯怎麼那麼差啊....」、「那這樣他不是應該要更支持多買武器嗎⋯⋯」、「好爛，一直擋軍售，又一直說對岸很厲害，又不願譴責對岸，要他搬去對岸又不要。他就是利用臺灣的這種狀況滿足自身利益而已。」

