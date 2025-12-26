賴士葆曾接獲卓揆電話討論《財劃法》？政院否認：可打165反詐騙諮詢專線

行政院發言人李慧芝。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 國民黨立法委員賴士葆日前爆料，行政院長卓榮泰於11月時曾致電表明不能提供院版《財劃法》的事權分配表。行政院發言人李慧芝今（26）天對此表示，她事先徵詢過院長此事，卓榮泰並沒有針對院版《財劃法》跟賴士葆通過電話，「賴士葆委員接到的不明來電，我們也感到相當疑惑，如果是不明來電的話，也可以打165反詐騙諮詢報案」。

李慧芝說明行政院與立法院溝通《財劃法》的過程，卓榮泰11月11日接受林德福立委質詢時就曾答詢指出，院版《財劃法》會在11月20日當周提出，但立法院長韓國瑜11月14日召集朝野協商後，突襲通過再修惡版《財劃法》，行政院在11月20日通過院版《財劃法》送立院後，韓國瑜在11月21日上午邀請柯建銘總召、鍾佳濱委員、陳培瑜委員，還有國民黨籍的賴士葆委員、林思銘委員，以及行政院秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲，針對院版《財劃法》交換意見。

李慧芝強調，當時獲得委員的肯定，此外，不論是去年12月20日、今年的第二次《財劃法》修正，立法院都只有表決的數字，並沒有試算的數字。當天跟韓國瑜院長溝通時，張惇涵秘書長也說，當法案進入實質審查時，就會提供數字好好討論，很可惜的是，從11月21日至今，院版《財劃法》都還沒排進委員會，無法實質審查，當然也就沒有辦法提供試算數字。

