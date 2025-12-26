賴士葆曾致電卓榮泰談財劃法？政院這樣反酸

▲李慧芝表示，賴士葆接到不明來電，「我們感到相當疑惑」。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委賴士葆爆料，行政院長卓榮泰11月時曾致電給他，表明不能提供院版《財劃法》草案的事權分配表。對此，行政院發言人李慧芝今（26）日否認此事，澄清卓榮泰並未針對財劃法與賴士葆通過電話，「賴士葆接到的不明來電，我們感到相當疑惑，如果是不明來電的話，也可以打165反詐騙諮詢報案」。

行政院今舉行院會，並於會後舉行記者會，對於賴士葆的說法，李慧芝說明財劃法溝通過程，卓榮泰11月11日接受藍委林德福質詢時就曾答詢指出，院版《財劃法》會在11月20日當週提出，但立法院長韓國瑜11月14日召集朝野協商後，突襲通過再修惡版《財劃法》，行政院在11月20日通過院版《財劃法》送立院後，韓國瑜在隔天邀請總召柯建銘、委員鍾佳濱、陳培瑜，及國民黨籍立委賴士葆、林思銘，以及行政院秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲，針對院版《財劃法》交換意見，當時獲得委員的肯定。

李慧芝說，不論是去年12月20日，還是今年的第二次修正《財劃法》，立法院都只有表決的數字，沒有試算的數字，而11月21日跟韓國瑜溝通時，張惇涵也說，當法案進入實質審查時，就會提供數字好好討論，很可惜的是，從11月21日至今，院版《財劃法》都還沒排進委員會，無法實質審查，當然也就沒有辦法提供試算數字。

