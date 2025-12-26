賴士葆爆卓榮泰致電談《財劃法》 政院否認：接到不明來電可打165報案

記者劉秀敏／台北報導

國民黨立委賴士葆指稱，行政院長卓榮泰曾於11月致電，表明不能提供院版《財劃法》的事權分配表。對此，行政院發言人李慧芝今（26）日表示，經他詢問，卓榮泰並未針對院版《財劃法》與賴士葆通過電話，「賴士葆委員所接到的不明來電，我們也感到相當疑惑，如果是不明來電的話，也可以打165反詐騙諮詢來檢舉或報案。」

行政院今日召開院會，並由發言人李慧芝主持院會後記者會。李慧芝表示，對於賴士葆稱卓榮泰主動致電一事，經詢問，卓榮泰表示並未針對院版《財劃法》跟賴士葆通過電話。「所以，賴士葆委員所接到的不明來電，我們也感到相當疑惑，如果是不明來電的話，也可以打165反詐騙諮詢來檢舉或報案。」

李慧芝並補充院版《財劃法》溝通過程，卓榮泰在11月11日接受國民黨立委林德福質詢時曾說明，院版《財劃法》會在11月20日提出；但是11月14日下午，立法院長韓國瑜召集朝野協商後，突襲通過再修惡版《財劃法》。

李慧芝接續指出，行政院在11月20日通過院版《財劃法》送至立院後，韓國瑜在11月21日早上也邀請民進黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱、書記者陳培瑜以及國民黨立委賴士葆、林思銘，與行政院秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲，針對院版《財劃法》交換意見，當時也獲得現場委員的肯定。

李慧芝說，無論是去年12月20日以及今年兩次《財劃法》修正，當時立法院都只有表決的數字，而沒有試算的數字。當天與韓國瑜溝通時，張惇涵就表達，當法案進入實質審查時，行政院就會提供數字來好好討論，「但很可惜，從11月21號到現在，院版《財劃法》都還沒有排進委員會，所以無法實質審查，當然也沒有辦法提供數字。」



