賴士葆稱「卓榮泰致電談財劃法」 政院酸：遇詐騙可打165

外傳卓榮泰主動致電給賴士葆要談《財劃法》，行政院鄭重否認，強調委員若接獲不明來電可撥打165反詐騙專線。資料照



媒體報導，國民黨立委賴士葆指出，行政院長卓榮泰11月時曾致電給他，表示不能提供院版《財劃法》的事權分配表。對此，行政院發言人李慧芝今天（12/26）表示，經詢問院長，卓揆表示並未就院版《財劃法》跟賴士葆通過電話，賴士葆接獲不明來電，政院也感到相當疑惑，「如果是不明來電的話，建議可以打165反詐騙諮詢報案」。

李慧芝表示，針對賴士葆委員稱院長致電給他，自己曾就此詢問院長，但卓揆並未針對院版《財劃法》跟賴士葆通過電話，所以賴士葆委員接到的不明來電，他們也感到相當疑惑，並直言「如果接到不明來電，可以撥打165反詐騙專線諮詢、檢舉或報案。」

針對行政院與立法院溝通《財劃法》的過程，李慧芝說，卓揆在11月11日接受國民黨立委林德福質詢時，就表示院版《財劃法》會在11月20日當週提出，但11月14日立法院長韓國瑜召集朝野協商後，立院就突襲通過再修惡版《財劃法》。

李慧芝指出，行政院在11月20日通過院版《財劃法》並送到立院後，韓國瑜院長在21日早上邀請民進黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜，以及國民黨賴士葆、林思銘委員，以及行政院秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲，針對院版《財劃法》交換意見，也獲得委員的肯定。

李慧芝表示，不論是去年12月20日、或今年2次《財劃法》修正，當時立法院處理法案過程中，都只有表決的數字，沒有試算的數字。當天在跟韓國瑜溝通時，張惇涵也說明，當法案進入實質審查時，行政院就會提供數字好好地討論，但可惜從11月21日到現在，院版《財劃法》都還沒排進委員會，因此無法實質審查，當然也就沒有辦法提供數字。

