賴士葆稱11月曾與卓揆通話談《財劃法》 李慧芝酸「接到不明來電」：可撥165反詐騙專線

國民黨立委賴士葆先前表示行政院長卓榮泰11月曾致電給他，行政院發言人李慧芝今天（26日）回應指賴接到不明來電，並建議他撥打165反詐騙專線諮詢。（圖／翻攝畫面）

國民黨立委賴士葆先前表示行政院長卓榮泰11月曾致電表明不能提供院版《財劃法》的事權分配表。對此，行政院發言人李慧芝今天（26日）在記者會上表示，她有詢問過院長，但卓揆並未就院版《財劃法》與賴士葆通過電話，所以賴世葆所接到的「不明來電」，他們也感到相當疑惑。她直言，若為不明來電，建議賴士葆撥打165反詐騙專線諮詢、檢舉或報案。

針對院版《財劃法》的溝通程序，李慧芝補充，卓揆在11月11日接受國民黨立委林德福質詢時，就已經提出院版《財劃法》會在11月20日當週提出，但在11月14日下午，立法院長韓國瑜召集朝野協商後，立院就通過了再修惡版的《財劃法》。

針對院版《財劃法》的溝通程序，李慧芝補充，卓揆在11月11日接受國民黨立委林德福質詢時，就已經提出院版《財劃法》會在11月20日當週提出，但在11月14日下午，立法院長韓國瑜召集朝野協商後，立院就通過了再修惡版的《財劃法》。

李慧芝表示，政院在11月20日通過院版《財劃法》、送到立法院後，韓國瑜院長在11月 21 日早上，邀請民進黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜，以及國民黨立委賴士葆、林思銘，行政院秘書長張惇涵以及財政部長莊翠雲都有列席，針對院版《財劃法》交換意見，當時也有獲得現場與會委員的肯定。

李慧芝表示，不論是去年的12月20日，或是今年2次《財劃法》的修正，當時立法院在處理相關法案時，都只有表決的數字，並沒有試算的數字。

李慧芝指出，而當天在與韓國瑜溝通時，張惇涵也有說明，當法案進入實質審查，行政院就會提供相關的試算數字，來進行更完整的討論。

李慧芝說，很可惜從11月21日到現在，行政院版的《財劃法》都還沒有排進委員會，因此也無法進行實質審查，當然也就沒有辦法提供相關數字。



