賴士葆自爆卓揆致電談財劃法？ 政院酸：接到不明來電可打165

賴士葆（資料照／邱芊攝）

行政院發言人李慧芝。（王千豪攝）

行政院上月20日提出《財政收支劃分法》修正草案，因至今尚未提出各縣市實際分配金額，暫無法獲得在野黨支持，國民黨立委賴士葆更爆料，行政院長卓榮泰曾致電稱「不能給」，但沒有說明原因。對此，行政院發言人李慧芝今（26）天駁斥，並表示賴士葆接到的不明來電，行政院感到相當疑惑，若是不明來電的話，也可以打165反詐騙諮詢或報案。

李慧芝今天主持行政院會會後記者會，針對賴士葆稱卓榮泰致電討論《財劃法》一事，李慧芝表示，「我有詢問過院長，卓院長沒有針對院版《財劃法》跟賴士葆委員有通過電話，所以賴士葆委員所接到的不明來電，我們也感到相當疑惑，如果是不明來電的話，也可以打165版詐騙諮詢來檢舉或報案。」

李慧芝補充財劃法溝通程序時指出，行政院在11月20日通過院版《財劃法》送立院後，立法院長韓國瑜在11月21日上午邀請民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱與書記長陳培瑜等人，與國民黨立委賴士葆、林思銘，以及行政院秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲，針對院版《財劃法》交換意見，當時獲立委肯定。

李慧芝強調，不論是去年12月20日、今年2次《財劃法》修正，當時立法院都只有表決的數字，沒有試算的數字，而當天張惇涵曾表示當法案進入實質審查時，就會提供數字好好討論，很可惜從11月21日到現在，院版《財劃法》都沒排進委員會，無法實質審查，當然也就沒有辦法提供數字。

